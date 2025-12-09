Raseiniuose sužibo pagrindinė miesto žaliaskarė

Tūkstančiais lempučių nušvitusi eglė simboliškai paskelbė šventinio laikotarpio pradžią Raseiniuose.
Meras linkėjo, kad artėjančios šventės būtų kupinos ramybės, tarpusavio supratimo ir prasmingų patirčių, o Naujieji metai įkvėptų naujiems darbams, stiprinantiems visos bendruomenės gerovę.
Pirmadienio vakarą rajono gyventojus ir miesto svečius į aikštę kvietė kalėdinės mugės šurmulys, muzikos akordai ir kalėdiniai kvapai, mažuosius džiugino nemokamas kalėdinis traukinukas ir susitikimas su Kalėdų Seneliu. Eglės įžiebimo šventėje koncertavo grupė „Queens of Roses“ , o aikštėje skambėję kūriniai dar labiau sustiprino šventinę nuotaiką.
Šiemet Raseinių miestą papuošė ypatinga Kalėdų eglė, kurią miestui padovanojo Andrušaičių kaimo gyventojai Reda ir Linas Jakščiai. Išgelbėta žaliaskarė, net 19 metų augusi jų kieme, tapo pagrindiniu šių didžiųjų švenčių simboliu, primenančiu bendruomeniškumą ir dalijimosi džiaugsmu svarbą. Nuoširdžiai dėkojame Jakščių šeimai už šią ypatingą dovaną, kuri džiugins ne tik miesto gyventojus, bet ir visus svečius, taip pat VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos kolektyvui už didžiulį indėlį puošiant aikštę pagrindine šių metų švenčių tema – nykštukais ir kitais papuošimais, bei visiems kitiems, prisidėjusiems prie šventinės nuotaikos kūrimo visame mieste.
Įžiebus pagrindinę rajono eglę, Raseiniuose prasideda visas šventinių renginių maratonas, kuris tęsis iki pat gruodžio 31-osios. Miesto gyventojų ir svečių lauks kalėdinės mugės ir pramogos po atviru dangumi, jaukūs advento vakarai, kūrybinės dirbtuvės, karuselė, traukinuko pavėžėjimas vaikams, pasakojimų ir skaitymų popietės bibliotekoje, šeimų susibūrimai bažnyčioje, sportinės iniciatyvos bei kalėdinės muzikos ir chorų koncertai – visa tai kvies drauge kurti šventinę nuotaiką ir dalintis bendrystės džiaugsmu.
Natūrali eglė mieste puošiama jau penktus metus iš eilės. Miesto kalėdinėmis dekoracijomis bus galima grožėtis iki sausio vidurio, o įvairūs renginiai ir iniciatyvos visą gruodžio mėnesį kvies raseiniškius ir miesto svečius drauge kurti šventinę nuotaiką.
