 Stano atskleidė, kaip prieš 30 metų bandė prasiveržti į muzikos pasaulį

2025-09-20 14:10
Pranešimas spaudai

Šį šeštadienio vakarą dvi prodiuserių komandos ir keturios prie vieno stalo sėdinčios didžiosios radijo stotys ir toliau ieškos naujų kūrinių, kurie gali tapti hitais. „LNK Iššūkis. Naujas Hitas“ pristatys dar aštuonis dainų kūrėjus, kurie nustebins savo parašytomis dainomis ir įrodys, jog Lietuvoje apstu perspektyvių dainų autorių.

Vienoje iš prodiuserių komandų esantis Stano ne tik džiaugsis išskirtine galimybe nežinomiems kūrėjams vos po vieno pasirodymo scenoje pradėti savo muzikinę karjerą, bet ir atskleis, kaip prieš daugiau nei 30 metų bandė pats prasiveržti į muzikos pasaulį.

„Šiame projekte kūrėjai turi unikalų šansą su savo dainą ateiti tiesiai į populiarią televiziją šeštadienio vakarą, geriausiu laiku. O mano kelias prasidėjo visiškai kitaip. Aš sužinojau, kad Igoris Kofas rūko „prancūzparkyje“. Todėl nuėjau ten, sėdėjau ir laukiau, kol jis išeis. Ir kai pagaliau sulaukiau, kol jis išėjo iš savo studijos ir atsisėdo ant suoliuko, aš prie jo priėjau ir paklausiau, ar jis galėtų paklausyti mano dainų. Tuomet tiesiog daviau jam savo kasetę“, – atskleis Stano.

Šį šeštadienį tarp dalyvių pasirodys ne tik niekam negirdėti kūrėjai, bet ir muzikos scenoje jau gerai pažįstami vardai. Savo naujus kūrinius čia pristatys „Eurovizijos“ atrankoje sužibėjęs Jokūbas Jankauskas, „Lietuvos balso“ dvyliktojo sezono finalistė Justina Žukauskaitė ir atlikėjas bei aktorius Mantas Bendžius.

„LNK iššūkis. Naujas hitas“ – šį šeštadienio vakarą, 19.30 val., per LNK. 

Šiame straipsnyje:
Stano
muzika
muzikinė karjera

