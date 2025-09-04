Stano prisipažino: negaliu perprasti moterų, man lengviau su Zvonkum

Atrankų laidose žiūrovai išgirs dar niekur negirdėtas dainas, o į kitą etapą patekę kūrėjai galės pasirinkti, su kuria prodiuserių komanda – Stano ir Deivydo Zvonkaus ar Giedrės Kilčiauskienės ir Fausto Venckaus – dirbti toliau.
Todėl prodiuseriams teks pakovoti dėl jaunųjų talentų ir įrodyti dainų kūrėjams, kad jie gali padėti sukurti taip visų trokštamą naują hitą.
D. Zvonkus ir Stano, kuriuos vienija ne tik muzika, bet ir artima bičiulystė, „Naujame hite“ negailės vienas kitam nei šmaikščių komentarų, nei šiltų apsikabinimų.
Išgirdęs dainą, pretenduojančią tapti nauju hitu, Stano ims kritikuoti dainos rimavimo primityvumą. „Su dainos struktūra ir posmais reikės daug dirbti, nes vienarūšių sakinio dalių rimavimas...“, – priekaištavo Stano.
Tačiau išgirdęs tokį bičiulio komentarą, Zvonkus nesusilaikys: „Žmogus, kuris dainoje 50 kartų kartoja frazę „Sukasi debesys“, kažką aiškina apie vienarūšių sakinio dalių rimavimą!“
„Harmonija yra slaviška, kaip Zvonkui patinka“, – dar vienas Stano komentaras, skriejęs D. Zvonkaus pusėn.
Vyrai naujų dainų perklausose negailės nei kirčių garsioms grupėms, tokioms kaip „YVA“, nei komplimentų seksualioms dalyvėms.
„Jeigu tu mus pasirinksi, teks dirbti pas Stano, nes manęs žmona neišleis“, – vienai dainuojančiai gražuolei dalyvei prisipažino D. Zvonkus.
Tačiau abu vyrus sujaudino lyriška Tado Rimgailos daina, skirta visoms moterims.
„Kokios puikios tavo mintys! Moteris yra stebuklas, kurio perprasti aš negaliu. Man lengviau su Zvonkum“, – prisipažino Stano po šokėjo T. Rimgailos dainos premjeros.
Laidos vedėjui Rolandui Mackevičiui paprašius patikslinti, Stano patvirtino, kad moteris bando perprasti jau trečiąkart.
Tiesa, ne viskas projekte priklausys nuo Stano ir D. Zvonkaus nuotaikų. Projekte dalyvaus ekspertai iš populiariausių radijo stočių, kurie žino, kurios dainos turi potencialo užkariauti topus. Ir nors jų nuomonė bus labai svarbi, būtent žiūrovai, kurie bus studijoje, turės ypatingą rolę – jie galės nuspręsti, kurios dainos kovos dėl „Naujo hito“ titulo.
Muzikos projekto „LNK iššūkis. Naujas hitas“ premjera – šeštadienį 19.30 val. per LNK.
