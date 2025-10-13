Vaikelio susilaukusi mokytoja Veronika: ištraukiau sėkmingą kortą

Savo mintimis mokytoja Veronika pasidalijo instagrame. Ji įspėjo – įraše nugulė jos asmeninė patirtis ir nuomonė.
„Manau, kad gyvenime ištraukiau sėkmingą kortą – ypač kalbant apie gimdymą. Turėjau cezario pjūvį ir tuo esu labai patenkinta. Kodėl cezaris ir kodėl patenkinta? Visų pirma, cezaris buvo pasirinktas dėl vaikelio sėdimos padėties. Buvo pasiūlytas atgręžimas, tačiau aš jo atsisakiau“, – teigė ji.
Veronika teigė, kad operacija buvo atlikta nepriekaištingai – epidurinė nejautra buvo suleista visiškai neskausmingai, o pačios procedūros metu ji nejuto jokio skausmo, tik lengvą tempimą.
„Po cezario atsigavau greitai, randas nedidelis ir beveik nepastebimas. Jeigu yra galimybė moteriai nesikankinti ir gimdyti be skausmo bei streso – kodėl gi ne? Noriu pasakyti viena – cezaris nėra baisus. Nebijokite!“ – būsimas mamytes drąsino V. Naumovaitė-Kazilionė.
Mokytoja pridūrė besižavinti moterimis, kurios gimdo natūraliai.
„Jūs tikros supermoterys, sugebančios ištverti neįsivaizduojamus skausmus!“ – rašė ji.
