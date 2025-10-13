 Vaikelio susilaukusi mokytoja Veronika: ištraukiau sėkmingą kortą

Vaikelio susilaukusi mokytoja Veronika: ištraukiau sėkmingą kortą

2025-10-13 14:40
LNK inf.

Bene žinomiausia mokytoja šalyje šį rudenį pasitiko ne mokykloje, o motinystės atostogose. Ji dažnai dalijasi savo patirtimi apie naują gyvenimo etapą kaip mama ir šįkart ne išimtis: moteris atskleidė, kad gimdė cezario pjūvio pagalba ir yra labai patenkinta šiuo pasirinkimu.

Vaikelio susilaukusi mokytoja Veronika: ištraukiau sėkmingą kortą
Vaikelio susilaukusi mokytoja Veronika: ištraukiau sėkmingą kortą / Asmeninio albumo nuotr.

Savo mintimis mokytoja Veronika pasidalijo instagrame. Ji įspėjo – įraše nugulė jos asmeninė patirtis ir nuomonė.

„Manau, kad gyvenime ištraukiau sėkmingą kortą – ypač kalbant apie gimdymą. Turėjau cezario pjūvį ir tuo esu labai patenkinta. Kodėl cezaris ir kodėl patenkinta? Visų pirma, cezaris buvo pasirinktas dėl vaikelio sėdimos padėties. Buvo pasiūlytas atgręžimas, tačiau aš jo atsisakiau“, – teigė ji.

Veronika teigė, kad operacija buvo atlikta nepriekaištingai – epidurinė nejautra buvo suleista visiškai neskausmingai, o pačios procedūros metu ji nejuto jokio skausmo, tik lengvą tempimą.


View this post on Instagram


A post shared by Mokytoja Veronika | Edukatorė (@teacher_veronika)

„Po cezario atsigavau greitai, randas nedidelis ir beveik nepastebimas. Jeigu yra galimybė moteriai nesikankinti ir gimdyti be skausmo bei streso – kodėl gi ne? Noriu pasakyti viena – cezaris nėra baisus. Nebijokite!“ – būsimas mamytes drąsino V. Naumovaitė-Kazilionė.

Mokytoja pridūrė besižavinti moterimis, kurios gimdo natūraliai.

„Jūs tikros supermoterys, sugebančios ištverti neįsivaizduojamus skausmus!“ – rašė ji.

Šiame straipsnyje:
mokytoja Veronika
Veronika Naumova-Kazilionė
motinystės atostogos
mama
vaikas
nėštumas
Cezario pjūvis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų