Šaltakraujiškas nusikaltimas: mažylio kūnas nerastas, motinos palaikai – ant tilto atbrailos

Deseanas Brownas iki gyvos galvos sės už grotų, prisipažinęs kaltas dėl Nyteishos Lattimore ir jos sūnaus Nylo nužudymo.
Remiantis „The Cincinnati Enquirer“ ir Hamiltono apygardos prokurorės Connie Pillich pranešimu spaudai, 25 metų D. Brownas trečiadienį, rugsėjo 10 d., prisipažino kaltu dėl 29 metų N. Lattimore ir jos trejų metų sūnaus Nylo nužudymo. Jis buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos be galimybės būti paleistam.
Hamiltono apygardos teismo posėdis įvyko praėjus beveik penkeriems metams po nužudymų. Pagal rugsėjo 10 d. sudarytą susitarimą, mirties bausmė buvo panaikinta.
Remiantis pranešimu, D. Brownas iš pradžių žiauriai peiliu, jos pačios bute, nužudė savo buvusią merginą N. Lattimore. Merginos artimieji pasakojo „The Enquirer“, kad moteris leido žudikui, su kuriuo ji anksčiau buvo artimuose santykiuose, laikinai apsistoti jos bute.
Remiantis pranešimu, kitą rytą S. Brownas nužudė ir jos sūnų, dar gyvą numesdamas į upę. Kartu į upe numetė ir vaiko vežimėlį.
Kaip rugsėjo 10 d. posėdyje apibūdino prokuroro padėjėjas Sethas Tiegeris, upės vanduo buvo „ledinis šaltas“, rašo leidinys.
Po kelių dienų, gruodžio 11 d., D. Brownas įsidėjo moters kūną į krepšį ir „Uber“ automobiliu nuvyko iki to pačio tilto, kur ir paliko jos palaikus. Leidinys pranešė, kad jis melavo „Uber“ vairuotojui apie tai, kas yra krepšyje.
D. Brownas bandė numesti krepšį į upę, tačiau jis užstrigo ant atbrailos, rašo Sinsinačio leidinys. Kitą dieną praeivis aptiko krepšį ir pranešė policijai.
Nepaisant didelių paieškos pastangų, vaikelio kūnas nebuvo rastas. Tačiau šeimos nariai galiausiai rado vežimėlį upėje, pranešė „The Enquirer“.
Remiantis Sinsinačio leidiniu, D. Brownas internete ieškojo šiurpių dalykų, kurie padėtų sutvarkyti nusikaltimo vietą.
Pastarojo posėdžio metu motyvas nebuvo aptartas, tačiau prokurorai 2023 m. teigė, kad viena moteris papasakojo valdžios institucijoms, jog D. Brownas kaltino savo buvusią merginą dėl persileidimo.
Rugsėjo 10 d. D. Brownas buvo pripažintas tinkamu stoti prieš teismą. Tai įvyko praėjus mažiau nei savaitei po to, kai psichologas paliudijo, kad D. Brownas bandė imituoti psichinės ligos simptomus, pranešė „The Enquirer“.
D. Brownas atsisakė duoti parodymus rugsėjo posėdyje.
