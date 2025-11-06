Žmonės išgirsti: paaiškėjo, kas aplenkė Jessicą Shy

„Matome labai aktyvų žmonių įsitraukimą – tik prasidėjus balsavimui, vos per parą, jau buvo atiduota 100 tūkstančių balsų. Smagu, kad prie jau esamų nominantų, balsuojantys gausiai siūlė savo pretendentus, jų favoritai ir papildė esamus penketukus. Galiu išduoti, kad įnirtingiausia kova vyko Metų dainininko/dainininkės, Metų hito ir Metų kitaip kategorijose. Čia vieno, stipriai nuo kitų konkurentų atsiplėšusio kandidato nebuvo, lyderiai keitėsi kartais net kas valandą. O dabar jau žinomi visi nominantai ir tautai belieka išrinkti verčiausius geriausiųjų titulų“, – pasakoja M1 programų direktorius, laidų vedėjas Arnoldas Eisimantas.
Šeštuoju nominantu tapo daugiausiai kartų į tuščią langelį kiekvienoje kategorijoje internautų įrašytas kandidatas, atitikęs konkrečios nominacijos kriterijus.
Metų dainininko/dainininkės nominaciją papildė Rokas Yan, Metų grupės – „Žemaitukai“, Metų hito – grupė „Katarsis“ su daina „Tavo akys“, Metų koncerto – SEL pasirodymas Kalnų parke, Metų bendro darbo – Lilo ir Innomine kartu su Evgenya Redko išleista daina „Savęs per daug“, Metų proveržio – Adrina, Metų albumo – Lilo ir Innomine „AKNB“, Metų nostalgijos – Delfinų su Keite atgaivintas hitas „Žemyn“, Metų kitaip – „ba.“.
Po šio balsavimo etapo „Katarsis“ pretenduoja į daugiausiai – net penkis – apdovanojimus. Prieš tai šios grupės ir Jessica Shy vardas skambėjo po lygiai – keturiose skirtingose kategorijose.
Primename, kad M1 muzikos apdovanojimuose didžiojoje dalyje nominacijų Metų geriausius išrinks oficialioje renginio svetainėje balsuojantys klausytojai.
