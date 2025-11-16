„Žvaigždžių duetų“ scenoje – keistas dalyvių elgesys

„Žvaigždžių duetų“ vedėjai Giedrius Savickas ir Ugnė Siparė suskubs pristatyti naują komisijos narę, kuri laikinai pakeis Ievą Prudnikovaitę.
„Mūsų komisijoje – nuostabi atlikėja, nuostabaus talento ir balso savininkė. Žmogus, kuris niekada neišeina iš mados – Monika Liu“, – dainininkei komplimentus žarstys U. Siparė.
O pati Monika Liu neslėps, kad pasiilgo kito laidos vedėjo G. Savicko, kuris spės pademonstruoti ir nepriekaištingus šokio judesius.
„Kaip pasiilgau matyti Giedriuko judesius. Giedriau, tu nesikeiti, tik judesiai mažėja. Labai laukiu šio vakaro“, – kalbės Monika Liu.
„Maisto banko“ obuoliukus įsisegę muzikinio šou vedėjai primins ir apie penktadienį LNK eteryje vyksiantį paramos koncertą, kurio metu bus galima aukoti alkstantiems.
O štai scenoje pasirodysiantys duetai stebins ne tik išskirtiniais pasirodymais, tačiau ir savo elgesiu po jų. Aktorius Arnas Ašmonas po pasirodymo su operos soliste Ieva Juozapaityte skubės prie komisijos ir visų nuostabai bučiniu į lūpas apdovanos dirigentą Vytautą Lukočių. O atlikėja Laisva po sudainuoto kūrinio tiesiog nueis ir atsiguls ant komisijos stalo.
Toks elgesys iš vėžių išmuš ir laidos vedėjus, ir komisijos narius, ir žiūrovus, susirinkusius studijoje. Tiesa, vėliau paaiškės, kad keistai žinomi šalies žmonės elgiasi ne šiaip sau. Dėl tokių akibrokštų kaltas vienas iš šou dalyvių – Tadas Kanapeckas-Varkė Labdarkė. Turinio kūrėjas prisipažins sugalvojęs tokį žaidimą, kurio metu visi projekto dalyviai turėjo vykdyti įvairias užduotis.
„Aš ištraukiau lapelį, ant kurio buvo parašyta, kad reikia prigulti ant komisijos stalo. Mane ši užduotis taip išmušė iš vėžių, kad nebegalvojau apie dainos atlikimą. Galvojau tik, kada reikės eiti prigulti ant to stalo. Bet visai pavyko, mačiau, kad Vytautui Lukočiui labai patiko“, – atskleis Laisva.
Žinoma, įspūdingų pasirodymų netrūks ir pačioje scenoje. Varkė Labdarkė su atlikėju Dainotu Varnu atliks Rag‘N‘Bone Man kūrinį „Human“. Vyrų dueto pasirodymas virs tikru spektakliu, kurio atomazga – Varkės Labdarkės smūgis Dainotui buteliu per galvą.
„Gyvenime nesu ėjęs nuo scenos su šukėmis. Tai yra kažkas tokio. Tadas, kai daro, tai daro pilnai. Ir teisingai – velniop, kad partneriui skauda. Man ant galvos iššoko gumbas“, – neslėps D. Varnas.
„Žvaigždžių duetai. Nauja era“ – šį sekmadienio vakarą 19.30 val. per LNK.
(be temos)