Po prezidento veiksmų – Žemaitaičio grasinimai: kas laukia naujosios Vyriausybės?

Prezidentas nusprendė neskirti „Nemuno aušros“ deleguotų Mindaugo Jablonskio į energetikos ministrus ir Povilo Poderskio į aplinkos ministrus. Prezidentūra paaiškino, kad „ministrai turi būti sąžiningi, nepriklausomi nuo kitų įtakos ir turi turėti pakankamai gebėjimų vadovauti svarbioms sritims“.
Tačiau „Nemuno aušros“ pirmininkas Žinių radijuje kalbėjo, kad neišgirdo argumentų, kodėl partijos kandidatai netinkami eiti ministrų pareigas.
„Tokios patirtys kaip prekyba prabangiais automobiliais ar kebabų franšizė tikrai nebus užskaitomos kaip tinkama profesinė patirtis eiti ministro pareigas“, – taip savo poziciją aiškino prezidentas.
R. Žemaitaitis sako, kad tokie žodžiai – pasityčiojimas iš smulkiojo verslo ir jo indėlio į Lietuvos ekonomiką nuvertinimas. Jis teigia, kad „aušriečių“ kandidatai į ministrus pasižymi aukšta kompetencija.
„Praėjusią kadenciją moteriškė, kuri neturi jokio suopročio apie teisę, baigusi bakalaurą, buvo teisingumo ministre. Ir dar žmogelis, kuris jokios patirties neturi, buvo aplinkos apsaugos ministras“, – kalbėjo politikas.
Jis neatmeta galimybės dar kartą teikti tuos pačius kandidatus.
„Baikit vieną kartą filosofuot, į darbą šitie žmonės priimti Lietuvos gyventojų“, – sakė „aušrietis“, paklaustas, ar, jo manymu, prezidentas privalo patvirtinti bet kokį kandidatą.
„Manau, kad reikia nuimti emocijas ir labai realiai žiūrėti į situaciją ir į valstybę. Aš manau, kad tie žmonės galėtų dirbti. O su emocijomis nedaug kur nuvažiuosi. Nereikia bauginti valstybės. Ateina biudžeto svarstymas. Saugumo situacija nėra gera ir dviejų savaičių bėgyje mes turbūt turėsime interpeliaciją Dovilei Šakalienei. Nauja Vyriausybė tik prisiekusi gali netekti vienos ministrės pagal tai, kaip opozicija darbuojasi“, – pridūrė jis.
Jis neatmetė galimybės, sulaukus koalicijos pasiūlymo, svarstyti dėl „Nemuno aušros“ kuruojamų ministerijų pakeitimo. Taip pat R. Žemaitaitis sakė, kad jo tikslas nėra sugriauti Vyriausybę, tačiau pridūrė – jei prezidentas nepatvirtins „aušriečių“ kandidatų, nebus įmanoma sudaryti Vyriausybės, o tai reiškia priešlaikinius rinkimus.
R. Žemaitaičio teigimu, prieš „Nemuno aušrą“ taikomas mobingas.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
