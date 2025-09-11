Agnė Širinskienė siūlo Remigijui Žemaitaičiui skirti apsaugą

Tai numatyta Seimo narės ketvirtadienį pasirašytame kreipimesi į Vadovybės apsaugos tarnybą.
Parlamentarė tokį savo siūlymą grindė tuo, jog „Nemuno aušros“ lyderis platformoje „YouTube“ pranešė apie jam asmeniškai kylančią susidorojimo grėsmę.
Kanale „OpTV“ antradienį patalpintame vaizdo įraše R. Žemaitaitis, kalbėdamas apie partijos skatinamą atlikti auditą „Ignitis grupėje“, sakė manantis, jog dėl to prieš jį gali suaktyvėti išpuoliai.
„Čia tik laiko klausimas, kada kokią provokaciją turėsim, ar tai auto įvykis imituotas bus...tai tikrai bus, nes ta informacija gula pas mus į stalčių“, – kalbėjo parlamentaras.
Remiantis vadovybės apsaugos įstatymu, apsauga Seimo nariams gali būti skirta „jeigu grėsmė jų saugumui kyla dėl dabartinės ar buvusios jų politinės veiklos“.
„Prašau įvertinti Seimo nariui R. Žemaitaičiui kylančių grėsmių lygį ir, joms esant, įstatymo nustatyta tvarka skirti jam apsaugą“, – rašoma A. Širinskienės pasirašytame dokumente.
Ji žurnalistams sakė, jog šis siūlymas nėra „juokas ir tikrai ne trolinimas“.
„Manau, kad reiktų įvertinti grėsmes, nes vis dėlto vienas iš partijų lyderių“, – kalbėjo A. Širinskienė.
Parlamentarė kurį laiką kartu su R. Žemaitaičiu buvo partiečiai „Nemuno aušroje“, tačiau kilus nesutarimams Seimo narė šią politinę jėgą paliko ir pasirinko atstovauti demokratus.
(be temos)