Aleknavičienė: šiuo metu kultūros biudžetas manęs netenkina, ieškosime išeičių

„Manęs jis (biudžetas – ELTA) šiuo metu netenkina, poreikis tikrai yra labai didelis. Bet tai – derybų procesas, manęs laukia daug susitikimų. Manau, kad dabar mano pagrindinis tikslas yra nors kažkiek sušvelninti tą situaciją su biudžetu ir žiūrėti, ką galima išspręsti šių metų biudžete ir ką dar pasilikti kitiems metams“, – antradienį Seime žurnalistams komentavo V. Aleknavičienė.
„Ieškosime išeičių, kaip patobulinti, pagerinti biudžetą ir būtent pačias skaudžiausias sritis“, – pridūrė ji.
Pagal Seimui pateiktą trimetį biudžeto projektą suplanuoti Kultūros ministerijos asignavimai yra nuosekliai mažinami – jie kitąmet siekia 255,77 mln. eurų, 2027 m. – 246,78 mln. eurų, 2028 m. – 200,89 mln. eurų.
Šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, po dviejų svarstymų parlamento posėdžių salėje jis turėtų būti priimtas iki gruodžio 23 d.
Kultūros ministerija dar nėra suformuota
„Komanda šiuo metu yra formuojama“, – antradienį Seime žurnalistams sakė politikė.
BNS rašė, kad dar iki V. Aleknavičienės patvirtinimo viceministrėmis buvo paskirtos Anna Kuznecovienė ir Renata Kurmin, taip pat kaip kandidatu užimti šias pareigas įvardijamas buvęs ekspremjero Gintauto Palucko patarėjas Matas Drukteinis.
Anot naujosios ministrės, dėl jų ateities ministerijoje dar bus diskutuojama, sprendimą V. Aleknavičienė žada „dar tikrai ne šiandien“.
„Viena pozicija pagal partijų susitarimą priklauso būtent lenkų frakcijai, (...) tai jie skyrė savo žmogų, mes dar nebuvome susitikę, susitiksime, pasižiūrėsime, pabendrausime ir apsispręsime, ar galime kartu dirbti toliau“, – teigė socialdemokratė.
„Kitas žmogus, kuris buvo jau paskirtas einant pareigas laikinai ministrei Ramintai Popovienei, mes su ja buvome jau tikrai ne kartą bendravę, kai ir pirmu kartu aš ėjau šitą kelią. Tai mes dabar susitikę apsitarsime, pasižiūrėsime, kokias sritis galės kuruoti mano komandoje“, – kalbėjo ji.
Apie galimai viceministro pareigas užimsiantį kompozitorių M. Drukteinį Žinių radijui prakalbo valdančiųjų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Naujoji ministrė tvirtina besitikinti atrasti bendrą kalbą su šiuo kandidatu.
„Mato Drukteinio pavardė šiuo metu yra nuskambėjusi todėl, kad mes su juo jau mano pirmam etape, kai aš ruošiausi eiti į šią poziciją, tuomet buvome apkalbėję galimybes dirbti kartu, tuo labiau, kad jis ir patirties turi, ir jau sritis buvome aptarę“, – teigė V. Aleknavičienė.
„Mes dar su juo bendrausime šiandien ir aš manau, kad rasime bendrą sutarimą“, – pridūrė ji.
Kaip rašė BNS, V. Aleknavičienė, formuojant premjerės Ingos Ruginienės kabinetą, jau buvo paskirta kultūros ministre, tačiau socdemams įvykdžius ministerijų mainus su „Nemuno aušra“, buvo atšaukta iš pareigų. Vėl jos kandidatūra buvo pateikta socialdemokratų partijai susigrąžinus šią ministeriją.
Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir G. Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį I. Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Nepaisant naujosios ministrės paskyrimo, kultūrininkai neatsitraukia nuo planų surengti mitingą Vilniuje lapkričio pabaigoje.
Kultūrininkai teigia, kad jie nepritaria, kaip buvo paskirti viceministrai, kurie, išskyrus savaitės pabaigoje atsistatydinusį Aleksandrą Broką, tęs darbą.
V. Aleknavičienė pakartojo pažadą užmegzti dialogą su protestuojančia bendruomene ir ieškoti būdų atstatyti abipusį pasitikėjimą.
„Nėra nei ministro, nei komandoje žmonių iš „Nemuno aušros“, tai dabar tikrai norėčiau tokio konstruktyvaus pokalbio su kultūros bendruomene ir aptarti problemas, kurios šiai dienai jiems yra pačios aktualiausios ir nuo kurių sprendimo mes galėtumėme atsispirti ir kartu dirbti toliau“, – kalbėjo ministrė.
