Andrius Palionis: nėra jauku kandidatuoti į Igno Hofmano vietą

„Man pačiam nėra žmogiška ir jauku kandidatuoti į Igno vietą, visada ir kalbantis buvau už Igną, kad jis būtų ministras, aš būčiau ir antra vieta, bet toks yra pasiūlymas. Iššūkį priimu, kadangi, ką ir su prezidentu šnekėjom, nesu abejingas regionams ir žemės ūkiui“, – žurnalistams po susitikimo su prezidentu sakė A. Palionis.
Jis teigė, kad pasiūlymą į šias pareigas gavo iš paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės, jis buvo suderintas su „Nemuno aušra“.
A. Palionis žada tęsti pradėtus I. Hofmano darbus.
„Tęsim tą patį darbą, nemažai idėjų, kurios yra sugeneruotos ir su dabartiniu ministru I. Hofmanu, kurios dar nėra išvydę dienos šviesos, negaliu prisiimti, kad tai mano idėjos, bet tęstinumas bus“, – sakė A. Palionis.
Jis taip pat teigė, kad gyventojų pajamų mokesčio lengvatos išlygą ūkininkams teks koreguoti Seimo rudens sesijoje.
„Logiški pasiūlymai, kad užkardyti nesąžiningą mokesčių nemokėjimą pasinaudojant ūkininko ūkio sąvoka, registravus valdą, galėtum, kad ir dirbant Vilniuj samdomą darbą ir pasinaudoti lengvata, tą tikrai turime pakeisti“, – teigė A. Palionis.
„Lengvata išliks, tik ji išliks pajamoms iš žemės ūkio veiklos“, – pridūrė jis.
50-ies A. Palionis keletą kadencijų yra dirbęs Seime, 2019–2020 metais ėjo žemės ūkio ministro pareigas.
Prezidento patarėjas: A. Palionio žemės ūkio ministro poste dar nėra
Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba teigia, kad dar nėra sprendimo, ar kandidatas į žemės ūkio ministrus A. Palionis bus patvirtintas.
Sektorius labai svarbus ir įvertinti kandidato pasirengimui užimti pareigas bus skiriama tiek laiko, kiek reikės.
„Šiandien tokio sprendimo nėra, dėl to tinka ar netinka. Tai buvo pirmas pokalbis su kandidatu į žemė sūkio ministrus, išgirdom kandidato matymą, prioritetus, jis šiuo metu eina viceministro pareigas, nėra ministro pareigose, todėl jei reikės, gali būti ir antras susitikimas“, – žurnalistams ketvirtadienį teigė R. Dilba.
„Sektorius labai svarbus ir įvertinti kandidato pasirengimui užimti pareigas bus skiriama tiek laiko, kiek reikės“, – pridūrė jis.
Anot R. Dilbos, prezidento keliami prioritetai – įtvirtinti žemės ūkio sektorių kaip strateginę ūkio šaką, žemės ūkio srities pridėtinės vertės didinimas.
„Turime koncentruotis į aukštesnės pridėtinės vertės produktų gamybą, ne tik paprastai eksportą žemės ūkio produktų. (...) Trumpos maisto grandinės, čia viceministras turi didelę patirtį ir tikimės konkrečių rezultatų šioje srityje ir laukiame jų“, – sakė prezidento patarėjas.
Anot jo, taip pat svarbus bus kaimo regionų gyvybingumo skatinimas, be to, laukia derybos dėl daugiametės finansinės perspektyvos.
R. Dilba kalbėjo, kad susitikimas buvo produktyvus: „Kalbėta apie prioritetus žemė ūkio srityje, įvertinta kandidato profesinė patirtis, ir kaip politiko, ir kaip profesionalo“.
