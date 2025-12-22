Prezidentas pasirašė valstybės biudžeto projektą

„2026 metų biudžetas yra atsakingos fiskalinės politikos pavyzdys, kai vienu metu suderinami trys esminiai prioritetai – geopolitines grėsmes atitinkantis gynybos finansavimas, socialinės apsaugos stiprinimas ir fiskalinės drausmės išlaikymas“, – Prezidentūros pranešime teigė G. Nausėda.
Anot jo, perskirstymas per biudžetą sudarys apie 35 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), kai 2019 metais jis siekė 30,6 proc. BVP.
Seimas gruodžio 11-ąją priėmė 2026 metų valstybės biudžetą su rekordinėmis 5,38 proc. BVP išlaidomis gynybai, dosnesnėmis socialinėmis išmokomis, didesniais mokytojų, gydytojų, biudžetininkų ir kai kurių kitų sričių darbuotojų atlyginimais.
Valstybės pajamos (su ES lėšomis) kitąmet sieks maždaug 21,07 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,51 mlrd. eurų.
2026-ųjų biudžeto deficitas sudarys 2,7 proc. BVP, tačiau įtraukus ir karinius įsigijimus – 5 proc. BVP. Tuo metu valstybės skola kitąmet sieks 45,4 proc. BVP.
Kitų metų biudžete krašto apsaugai, įskaitant ir Valstybės gynybos fondo lėšas, numatoma skirti 4,8 mlrd. eurų, o žmonių pajamoms ir socialiniams saugumui – papildomai 1,06 mlrd. eurų.
