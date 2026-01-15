Deflimpinių žaidynių prizininkams – prezidento padėka

Čempionus ir prizininkus pasveikino ir už aukštus rezultatus padėkojo valstybės vadovas Gitanas Nausėda ir pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė.
„Tokijuje vykusios jubiliejinės deflimpinės žaidynės jūsų dėka tapo išties istorinės – Lietuvos sporto pergalių metraštį jos papildė įspūdingu dešimties medalių skaičiumi“, – sakė prezidentas, pabrėždamas sportininkų atkaklumą ir pasiaukojimą.
Prezidentas akcentavo, kad šie laimėjimai yra visos bendruomenės darbo rezultatas: „Kelią į sėkmę kuria visa komanda – sportininkai, treneriai, medikai, vertėjai, šeimos nariai ir plati sporto bendruomenė. Tikėdami bendru tikslu ir vienas kitu, tapdami reikalinga atrama iššūkių akivaizdoje, esate puikus pavyzdys to, ką gali pasiekti gabiausi sportininkai ir stipriausios komandos.“
Prezidentas nuoširdžiai pasveikino sportininkus, padėkojo už jų pastangas ir nuopelnus Lietuvai bei pabrėžė, kad šios pergalės ne tik leidžia didžiuotis savo šalimi, bet ir įkvepia jaunąją kartą drąsiai siekti sportinio meistriškumo.
Sportininkus pasveikino ir pirmoji ponia: „Savo pasiekimais jūs parodėte, kad sportas neturi tylos ar garso ribų – jis kalba universalia ryžto, atsidavimo ir pagarbos kalba. Tai kalba, kurią supranta visas pasaulis ir kuri leidžia Lietuvai būti matomai bei gerbiamai tarp stipriausiųjų.“
Pagerbtuvės baigėsi šventiniais pietumis.
25-osiose pasaulio kurčiųjų vasaros žaidynėse klausos negalią turintys sportininkai iškovojo net dešimt medalių: tris aukso, keturis sidabro ir tris bronzos.
Auksu pasidabino rutulio stūmikas Mindaugas Jurkša, imtynininkas Mantas Kazimieras Sinkevičius, orientacininkė Gedvilė Diržiūtė.
Vicečempionų vardus pelnė rutulio stūmikas Vytenis Ivaškevičius, disko metikas Mažvydas Paurys, paplūdimio tinklinio atstovės – Birutė Aleknavičiūtė ir Dorotėja Keraitė, Lietuvos orientacininkų ketvertukas – Mikalojus Makutėnas, Adrija Atgalainė, Rokas Koveckis ir G. Diržiūtė.
Visus tris bronzos medalius pelnė orientavimosi sporto atstovai: mišrią komandą sudarę R. Koveckis ir G. Diržiūtė, asmeniškai M. Makutėnas ir R. Koveckis.
2029-aisiais deflimpiada vyks Atėnuose, Graikijoje.
Naujausi komentarai