 Apklausa: pusė šalies gyventojų Ruginienės Vyriausybę vertina neigiamai

2026-01-22 07:27
Pusė šalies gyventojų apie premjerės Ingos Ruginienės vadovaujamą Ministrų kabinetą atsiliepia neigiamai ir tik apie trečdalis teigiamai, skelbia LRT užsakymu atlikta visuomenės apklausa.

Inga Ruginienė
Inga Ruginienė / P. Peleckio / BNS nuotr.

Apklausos duomenimis, 51 proc. gyventojų Vyriausybės darbą vertina blogai. Iš jų 15 proc. teigia, kad Ministrų kabinetas dirba labai blogai, dar 36 proc. jos veiklą vertina labiau blogai nei gerai.

Tuo metu palankiai Vyriausybę vertina 35 proc. gyventojų. Iš jų 3 proc. respondentų nurodo, kad dirbama labai gerai, o 32 proc.  – labiau gerai nei blogai.

Anot tyrimo, geriausiai Ministrų kabineto veiklą vertino Lietuvos socialdemokratų partijos ir „Nemuno aušros“ rinkėjai – jų vertinimas siekia atitinkamai 55 ir 50 proc. Visgi dalis socialdemokratų ir „aušriečių“ rinkėjų apie Vyriausybės darbą atsiliepė ir neigiamai – atitinkamai 35 ir 32 proc.

Rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“ reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą atliko 2025 metų gruodžio 11–29 dienomis. Asmeninio interviu metu buvo apklausta 1 015 Lietuvos gyventojų (18 metų ir vyresnių), tyrimas vyko 111 atrankos taškų.

Tyrimo rezultatai atspindi suaugusių Lietuvos gyventojų (18 metų ir vyresnių) nuomonę pagal lytį, amžių ir gyvenvietės tipą.

Rezultatų paklaida tokio dydžio imčiai neviršija 3,1 procentinių punktų, kai pasikliautinasis intervalas 95 proc.

FAKTAS
KURI PUSE ? VYRU AR MOTERU?
0
0
cha
tos apklausos - cirkas:))) kam kas ką užsako, taip skaičiukus ir surašo. Kada ir už ką vertinti vyriausybę, jeigu jai net neleidžia pradėti dirbti!!!
2
0
