Ar vejame Cichanouskają iš Lietuvos?

„Kiek suprantu, tai tarsi galutiniai sprendimai nėra Vyriausybėje priimti, dar yra diskutuojama, sprendžiama“, – Žinių radijui antradienį sakė A. Skaisgirytė.
Pasak jos, prezidentas Gitanas Nausėda laikosi požiūrio, kad S. Cichanouskaja turi būti toliau saugoma, o dėl apsaugos lygio ir metodų turi spręsti tarnybos.
Vis dėlto patarėja teigia, kad sprendimas dėl apsaugos turi būti politinis.
„Vien į technikalijas (sprendimo – BNS) negalime suvesti, bet techniškai tai turi būti teisingas, geras sprendimas“, – teigė A. Skaisgirytė.
Anot jos, oficialus S. Cichanouskajos statusas Lietuvoje išlieka, ji šalyje turi svečio statusą, tebegalioja Užsienio reikalų ministerijos išduota akreditacija Baltarusių demokratinei atstovybei.
„Matyt, Vyriausybė, priimdama atitinkamus sprendimus, į šitą priežasčių kompleksą atsižvelgs“, – kalbėjo G. Nausėdos patarėja.
BNS rašė, kad Lietuva S. Cichanouskajos ir jos darbo patalpų apsaugos lygį sumažino spalį.
Pareigūnai teigia, kad vietoje Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) dabar apsaugą vykdys Lietuvos kriminalinės policijos biuras.
Apsaugos pokyčiai reiškia, kad S. Cichanouskajos namai ir biuras lieka saugomi, tačiau baltarusių opozicijos lyderė neteko asmeninės apsaugos Lietuvoje ir užsienyje.
Ponia Cichanouskaja yra laisvas asmuo ir nėra kalėjime.
Daliai politikų teigiant, kad S. Cichanouskaja gali svarstyti apie kraustymąsi į Lenkiją, A. Skaisgirytė sakė: „Ponia Cichanouskaja yra laisvas asmuo ir nėra kalėjime. Žinoma, jeigu ji norėtų, ji galėtų svarstyti kažkokius kitokius variantus, tačiau mūsų reikalas užtikrinti, kad ji Lietuvoje jaustųsi saugiai“.
Palaikantieji apsaugos režimo mažinimą S. Cichanouskajai teigia, kad jis pakeistas reaguojant į grėsmės lygį ir tai susiję su techninėmis priežastimis.
Kritikai įtaria, kad sprendimas buvo politinis, pataikaujant manantiems, kad 2020 metais į Lietuvą atvykusi S. Cichanouskaja yra pernelyg sureikšminama ir jos apsaugai skiriama per daug resursų. Anot jų, tokiu sprendimu menkinamas opozicijos lyderės statusas.
Pats S. Cichanouskajos biuras teigia tęsiantis veiklą nepaisant pakeisto apsaugos režimo, bet fizinėse patalpose kol kas dirba tik dalis darbuotojų. Jie teigia po Lietuvos sprendimų sulaukę išaugusio kiekio grasinimų.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
