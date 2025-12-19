Įvertino: Lietuva dreifuoja vertybiškai

Opozicinio Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen sako, kad sprendimas – politinis, o Lietuva su tokia politika dreifuoja.
„Tai nėra techninis klausimas, tai yra politinis apsisprendimas Ingos Ruginienės Vyriausybės ir tai yra apsisprendimas, kuris labai aiškiai parodo, kad Lietuva dreifuoja vertybiškai, dreifuoja užsienio politikos kontekste“, – žurnalistams penktadienį Seime sakė V. Čmilytė-Nielsen.
Ji teigė mananti, kad šis sprendimas gali lemti, jog opozicionieriai nebenorės tęsti savo veiklos Lietuvoje.
„Labai nerimauju, (...) Vilnius taps tokia provincija realiai, nes nei atskristi čia užtikrintai gali, nei demokratinės opozicijos atstovai čia nori būti. Ir dėl ko taip yra? Dėl to, kad kažkam Vyriausybėje pasirodė, kad tai yra pigaus populiarumo suteiksiantis galbūt klausimas“, – aiškino ji.
Tuo metu demokratas Lukas Savickas sakė įtemptoje geopolitinėje situacijoje norėtų, jog demokratinėms jėgoms veikti būtų užtikrinamas saugumas.
„Geopolitinė aplinka yra įtempta ir šiame kontekste norėtųsi matyti, kad Lietuva toliau išlieka šalimi, kurioje telkiamos yra demokratinės jėgos, joms sudaromos saugios, užtikrintos sąlygos veikti. Ir šie sprendimai man tikrai neatrodo tik techniniai, jie turi tam tikrą politinį poskonį“, – tvirtino L. Savickas.
Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis kiek anksčiau BNS patvirtino, jog S. Cichanouskajos apsaugos perėmimas į policijos rankas įvyks „šiomis dienomis“. Iki šiol baltarusę saugojo Vadovybės apsaugos tarnyba.
Apie ketinimą sumažinti S. Cichanouskajos ir jos darbo patalpų apsaugos lygį paskelbta spalį.
Specialistai anksčiau svarstė, kad apsaugos pokyčiai reiškia, jog S. Cichanouskajos namai ir biuras lieka saugomi, tačiau baltarusių opozicijos lyderė netenka asmeninės apsaugos Lietuvoje ir užsienyje.
Seimo URK vadovas: S. Cichanouskajos apsaugos lygis pakeistas nesant grėsmės
Baltarusijos opozicijos lyderės S. Cichanouskajos apsaugos lygis pakeistas nesant grėsmės, sako Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas.
„Tas klausimas pradėtas spręsti dar vasaros metu, atsižvelgiant į tai (aš su ta medžiaga irgi susipažinau), kad per visą jos buvimo laikotarpį nebuvo jokios grėsmės jos asmeniui. Dėl to sumažintas apsaugos lygis“, – penktadienį Seime žurnalistams sakė jis.
Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas irgi teigė, kad sprendimas priimtas įvertinus galimas grėsmes.
„Jeigu grėsmė didėja, apsauga stiprėja, jeigu grėsmė yra mažesnė, tada galima naudoti kitas pajėgas ir racionaliai naudoti tuos resursus, kurie skiriami svečio apsaugai“, – sakė jis ir pabrėžė, jog Lietuva, kaip rėmė, taip ir remia Baltarusijos demokratines jėgas.
R. Motuzo teigimu, Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai, lydėdavę Baltarusijos opozicijos atstovę į užsienio keliones, indikavo, kad nebuvo jokios prasmės to daryti, nes tikrai jokios grėsmės nebuvo.
„Šiuo metu sutarta, kad Užsienio reikalų ministerija rašo notą tai valstybei, į kurią ji vyksta, – mes taip rašome ir dėl kai kurių ministrų ar asmenų, kuriems gali iškilti grėsmė, – ir jai suteikiama apsauga“, – aiškino komiteto vadovas.
Jis pabrėžė, kad S. Cichanouskajos biuras tebeturi specialų diplomatinį statusą, jis prilygsta užsienio diplomatinės atstovybės statusui ir to keisti neketinama.
R. Motuzas sakė, kad dėl apsaugos lygio pakeitimo S. Cichanouskajos biuras neplanuoja išsikelti į Varšuvą. Anot jo, svarstoma jį išplėsti.
„Mes šiek tiek diskutavome ir apie išvykimą, tai jų koncepcija yra tokia, kad jie norėtų plėsti savo įtaką Varšuvoje. Žodžiu, jei ir išvyktų, tai dabartiniu metu ponia Cichanouskaja teigia, kad tai nebūtų nuolatinis jos išvykimas – dalį laiko praleistų Varšuvoje, dalį Lietuvoje, bet laikas parodys“, – tvirtino URK vadovas.
Jis patvirtino, kad baltarusių opozicijos lyderės paprašyta išsikelti iš saugomo buto Vilniuje.
„Turime kalbėti atvirai: jos butas buvo apmokamas iš mokesčių mokėtojų pinigų. Kadangi, viena vertus, kaip sakome, grėsmės lygio nėra, kita vertus – tokių žmonių, kaip matote, daugėja – dabar atvykęs Alesis Bialiackis, Nobelio premijos laureatas, kurio nuopelnai turbūt ne menkesni kaip kitų – tada mes turėtume galbūt suteikti (gyvenamąjį plotą – BNS) ir kitiems. Tiesiog ji buvo supažindinta, kad yra tokia tvarka, jog butą ji turėtų nuomotis už savo lėšas“, – kalbėjo R. Motuzas.
Jis pranešė, kad Baltarusijos opozicijos atstovai pasiūlė Seimui pasirašyti memorandumą dėl bendradarbiavimo.
„Mes iškėlėme gal ne visai korektišką klausimą sakydami, kad jeigu jūs paliksite Lietuvą, ar toks memorandumas dėl bendradarbiavimo yra reikalingas. Buvo atsakyta panašiai kaip šiandien Seimo pirmininkas sakė – kad iš tikrųjų Baltarusijos opozicinės jėgos čia telkiasi, čia iš tiesų susiformavo centras ir tai neturi jokios įtakos“, – tvirtino URK pirmininkas.
S. Cichanouskajos biuras kol kas tęsia darbą įprastu režimu
Policijai iš VAT perėmus Baltarusijos opozicijos lyderės S. Cichanouskajos apsaugą, jos biuras kol kas tęsia darbą įprastu režimu, o apie tolimesnius veiksmus diskutuos paaiškėjus naujos saugumo sistemos detalėms.
„Šiuo metu S. Cichanouskaja ir mūsų biuro Lietuvoje darbas tęsiasi įprastu režimu“, – BNS nurodė diplomatinis Baltarusijos opozicijos lyderės patarėjas Dzianisas Kučinskis.
VAT S. Cichanouskają saugojo nuo 2020 metų, kuomet po masinių protestų Baltarusijoje ji atvyko į Lietuvą.
Anksčiau žiniasklaida skelbė, kad pakeitus apsaugos lygį S. Cichanouskaja persikeltų gyventi ir dirbti į Lenkiją.
Diplomatinis S. Cichanouskajos patarėjas D. Kučinskis tada sakė, kad vis dar laukiama galutinio sprendimo dėl apsaugos Lietuvoje.
„Kaip jau minėjome anksčiau, šiuo metu su mūsų Lietuvos kolegomis aptariame tolesnius naujos saugumo sistemos modalumus ir detales. Tik kada aiškiai suprasime ir pamatysime visas detales, priimsime tolesnius sprendimus, kaip ir ką daryti toliau“, – sako D. Kučinskis.
Pasak jo, šiuo metu daugiausia dėmesio ir darbo skiriama teikiant pagalbą praėjusią savaitę paleistiems politiniams kaliniams.
