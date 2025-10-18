Cichanouskaja ragina Trumpą aktyviau remti demokratiją Baltarusijoje

Amsterdame naujienų agentūrai AFP duotame interviu ji kritikavo numatytas D. Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino derybas, planuojamas Vengrijos sostinėje.
Pasak Baltarusijos opozicijos lyderės, V. Putinas nėra rimtai nusiteikęs dėl derybų, kuriomis siekiama užbaigti daugiau nei trejus metus trunkančią Rusijos plataus masto invaziją.
Praėjusį mėnesį iš Baltarusijos kalėjimų paleisti 52 šios šalies ir Vakarų valstybių kaliniai. Jų paleidimas įvyko tuo metu, kai Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka siekia glaudesnių ryšių su D. Trumpu.
„Žinoma, esame labai dėkingi prezidentui Trumpui ir jo asmeniniam įsitraukimui į šį humanitarinį politinių kalinių išlaisvinimo kelią“, – sakė S. Cichanouskaja.
Ji pridūrė, kad Vašingtonas tokiu būdu neįteisina autoritarinio A. Lukašenkos valdymo ir neprisideda prie JAV ir Baltarusijos santykių normalizavimo.
„Prezidentas Trumpas laikosi labiau sandorių požiūrio. Jam reikia sėkmės istorijų. Jis nori užtikrinti taiką daugelyje regionų. Ir mes, žinoma, sveikiname šias pastangas“, – duodama interviu AFP sakė ji.
Tačiau Baltarusijos opozicijos lyderė perspėjo, kad A. Lukašenka turi „nuolatinį politinių kalinių šaltinį“. Pasak jos, kai paleidžiama 50 politinių kalinių, 150 sulaikoma.
Ji nurodė, kad D. Trumpas privalo pažvelgti į platesnį kontekstą ir pabrėžė, jog be laisvos Baltarusijos regione nebus taikos.
„Mūsų užduotis – paaiškinti, kad kalbama ne tik apie (politinius) įkaitus. Tai susiję su visa mūsų šalies ateitimi. O demokratinė Baltarusija atitinka ir JAV interesus“, – sakė S. Cichanouskaja.
