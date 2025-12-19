Gabrielius Landsbergis stebisi: tai palanku Aliaksandrui Lukašenkai

„Reikia žiūrėti į realią situaciją. Akivaizdu, kad režimui Sviatlana yra neparanki ir turbūt pamenate, kiek kartų tuometinis VSD (Valstybės saugumo departamento – ELTA) direktorius Jauniškis buvo įspėjęs, kiek yra Lietuvoje veikiančių agentų, susijusių su režimu, kurie, logiška, kelia pavojų Sviatlanai ir jos veiklai Lietuvoje. Dėl to apsauga ir buvo reikalinga“, – Eltai penktadienį teigė G. Landsbergis.
„Aplinkybės jokios nepasikeitė. Tiesą sakant, aš netgi matau tolimesnį situacijos blogėjimą. Taip kad mane visą laiką stebina tokie sprendimai, ar juose nėra kokio gilesnio motyvo, pavyzdžiui, paraginti Sviatlaną iš Lietuvos išvažiuoti“, – tęsė jis.
Praėjusią savaitę viešojoje erdvėje pasirodė informacija, kad S. Cichanouskaja neva planuoja perkelti savo biurą iš Vilniaus į Varšuvą. Tiesa, ši informacija kol kas oficialiai nėra patvirtinta.
G. Landsbergio teigimu, baltarusių opozicijos lyderė tokius sprendimus priims įsivertinusi, kiek jai saugu būti Lietuvoje.
„Ji turi įvertinti saugumo situaciją, ar jai yra saugu būti Lietuvoje, ar ne. Bet valdžios sprendimai, pirmiausiai, yra parankūs Lukašenkai“, – akcentavo buvęs užsienio reikalų ministras.
Anot jo, toks sprendimas kenktų Lietuvos įvaizdžiui tarptautinėje erdvėje, kadangi valstybė gali nebeatrodyti kaip patikimas partneris.
„Labai didelė žala vienareikšmiškai. Tai yra įvaizdžio klausimas bet kuriuo atveju. Mes tam tikra prasme esame vertinami kaip prisiėmę įsipareigojimą padėti žmonėms, dabar to įsipareigojimo atsisakome. Nesukuriame patikimo partnerio įvaizdžio“, – apibendrino G. Landsbergis.
Kaip skelbta, penktadienį Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis Eltai patvirtino, jog artimiausiu metu Baltarusijos lyderės apsaugą perims policijos pareigūnai. Iki šiol ją saugojo VAT.
Opozicijos atstovai tokį sprendimą pavadino politiniu bei rodančiu, kad Lietuva „dreifuoja vertybiškai“.
Savo ruožtu Seimo vadovas Juozas Olekas tikino, jos sprendimas nekeičia Lietuvos pozicijos – parama Baltarusijos demokratinėms jėgoms ir toliau išlieka.
Tuo metu reaguodamas į tokį sprendimą S. Cichanouskajos diplomatinis patarėjas Denisas Kučinskis pažymėjo, kad kol kas su Lietuvos kolegomis derinami naujos saugumo sistemos veikimo būdai ir detalės.
ELTA primena, kad Lietuva spalio mėnesį nusprendė mažinti Baltarusijos opozicijos lyderės fizinę apsaugą. Jos apsauga iš VAT buvo perduota Kriminalinės policijos biurui.
Viešojoje erdvėje netrūko kritikos pastarajam sprendimui.
Tiesa, vėliau pranešta, kad S. Cichanouskajai Lietuvoje laikinai grąžinta VAT parama, kol bus sukurta nauja saugumo sistema.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, kad viešojoje erdvėje pasirodžiusios interpretacijos, esą sprendimas sumažinti Vilniuje įsikūrusios Baltarusijos opozicijos lyderės fizinės apsaugos lygį reiškia ir šalies užsienio politikos pokytį, daro žalą Lietuvai.
Anksčiau šį mėnesį viešojoje erdvėje pasirodė informacija apie neva planuojamą Baltarusijos opozicijos lyderės biuro perkėlimą iš Vilniaus į Varšuvą. Vėliau politikės diplomatinis patarėjas Denisas Kučinskis teigė, kad šie pranešimai nėra patvirtinti.
S. Cichanouskaja į Lietuvą pasitraukė 2020 metais, Aliaksandrui Lukašenkai laimėjus, Vakarų neteisėtais laikomus, Baltarusijos prezidento rinkimus.
Naujausi komentarai