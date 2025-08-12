Baltijos šalių parlamentų pirmininkai: Rusijai negalima nuolaidžiauti

Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis, Estijos Rygikogo pirmininkas Lauri Hussaras (Lauris Husaras) ir Latvijos Saeimos pirmininkė Daiga Mierina (Daiga Mierinia) pabrėžia, kad bet koks šią savaitę Aliaskoje vykstančiose derybose ar vėliau pasiektas susitarimas turi nedviprasmiškai palaikyti Ukrainos suverenitetą, teritorinį vientisumą, konstituciją ir Jungtinių Tautų (JT) Chartijoje įtvirtintus principus.
„Labai svarbu, kad Rusija nepasipelnytų iš savo žiauraus ir neteisėto agresyvaus karo pasiekusi teritorinių laimėjimų. Rusijai, kaip agresorei, neturi būti pataikaujama, nes tai tik paskatintų tolesnius agresijos veiksmus. Jėgos naudojimas tarptautiniu mastu pripažintoms sienoms keisti yra nepriimtinas ir prieštarauja tarptautinei teisei“, – rašoma bendroje pirmininkų deklaracijoje.
Baltijos šalių parlamentų pirmininkai mano, kad diplomatinis sprendimas turi užtikrinti tiek Ukrainos, tiek Europos saugumo interesus.
„Priimant sprendimus dėl Ukrainos turi dalyvauti patys ukrainiečiai, o Europai svarbūs klausimai turi būti derinami su mumis, europiečiais. Derybos gali vykti tik paliaubų sąlygomis“, – teigia jie.
„Tvirtai tikime, kad sėkmę gali atnešti tik strategija, apimanti ryžtingą diplomatiją, nenutrūkstamą paramą Ukrainai ir nuolatinį spaudimą Rusijos Federacijai, kad ši nutrauktų neteisėtą karą. Taigi gyvybiškai svarbu, kad mūsų šalys ir visas demokratinis pasaulis toliau teiktų politinę, ekonominę, karinę ir humanitarinę pagalbą Ukrainai, kartu išlaikydamas ir stiprindamas sankcijas Rusijos Federacijai“, – sakoma bendroje deklaracijoje.
„Diplomatiniai sprendimai negali vykti Ukrainos sąskaita“
Su Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininku Ruslanu Stefančuku antradienį kalbėjęsis Seimo pirmininkas S. Skvernelis sako, kad bet koks Jungtinių Valstijų ir Rusijos susitarimas dėl Ukrainos turi ginti šios šalies suverenitetą.
„Bet koks JAV ir Rusijos susitarimas, pasiektas Aliaskoje, turi ginti Ukrainos suverenitetą“, – pranešime spaudai teigė Seimo pirmininkas S. Skvernelis.
Seimo pirmininkas pabrėžė, kad kartu su Latvijos bei Estijos parlamentų vadovais laikosi bendros pozicijos, tvirtinančios, kad bet koks susitarimas, pasiektas šią savaitę ar vėliau Aliaskoje vyksiančiose derybose, turi nedviprasmiškai ginti Ukrainos suverenitetą, teritorinį vientisumą, konstituciją ir Jungtinių Tautų Chartijoje įtvirtintus principus, o sprendimuose dėl Ukrainos turi dalyvauti patys ukrainiečiai.
„Diplomatiniai sprendimai negali vykti Ukrainos sąskaita, o tik su jos pilnu dalyvavimu ir sutikimu, siekiant ilgalaikės taikos, grindžiamos tarptautine teise“, – susitikimo metu sakė S. Skvernelis.
Seimo pirmininkas pabrėžė, kad Lietuva ir toliau tvirtai laikosi principingos pozicijos dėl Ukrainos ir niekada nepripažins Rusijos įvykdytų Ukrainos teritorijų užgrobimų.
Ukrainos rėmėjai nuogąstauja, kad Aliaskoje Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), žūtbūt siekdamas susitarti dėl paliaubų, gali nusileisti Rusijos vadovo teritorinėms pretenzijoms į dalį Ukrainos žemių.
Penktadienį Aliaskoje vyksiantis susitikimas bus pirmas tarp pareigas einančių JAV ir Rusijos prezidentų nuo 2021 metų, o derybos kol kas planuojamos be V. Zelenskio.
Europos lyderiai dar savaitgalį išplatino pareiškimus, kuriais ragino į derybas įtraukti Ukrainą ir ES, jas rengti tik esant paliauboms, atmetė bet kokius galimus Ukrainos teritorijos praradimus.
Pasak europiečių, teritorijų mainai turėtų būti Ukrainos sprendimas, ne paliaubų sąlyga.