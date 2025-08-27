Budbergytė maišo kortas: dėl Oleko – įdomus pareiškimas

J. Oleko kaip būsimojo Seimo pirmininko pavardė buvo įrašyta į pirmadienį pasirašytą koalicinę sutartį tarp socialdemokratų, „Nemuno aušros“ ir „valstiečių“.
Tačiau R. Budbergytė teigia, kad tai padaryta socdemų derybinei grupei dėl koalicijos formavimo galimai paskubėjus, nes kandidatūros į postus turi būti suderinamos partijos prezidiume.
„Šitas sprendimas (dėl J. Oleko tapimo Seimo pirmininku – BNS) nėra galutinis“, – BNS trečiadienį sakė R. Budbergytė.
„Derybinė grupė nutarė įrašyti J. Oleko pavardę į koalicinį susitarimą, bet klausimas dėl Seimo pirmininko kandidatūros, kaip ir kitų kandidatūrų, turi būti tvirtinamas partijos valdymo organuose, svarbiausia – prezidiume“, – pridūrė ji.
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) statutas numato, kad partijos pirmininko teikimu prezidiumas aptaria „partijos narių kandidatūras į Vyriausybės narių, Seimo valdybos narių“ ir kitas politinio pasitikėjimo pareigas.
Viską spręs partija, bet jeigu atsiras mano kandidatūra, aš tikrai nesakysiu, kad einu į kampą ir nedalyvauju šitame procese.
Pasak R. Budbergytės, apie J. Oleko kandidatūrą į Seimo pirmininkus buvo diskutuojama anksčiau rugpjūtį vykusiame prezidiumo posėdyje, tačiau tai vyko trumpai ir be partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus teikimo.
„Prezidiume partijos pirmininko teikimo dėl J. Oleko nebuvo ir, jei neklystu, dėl kandidatūros buvo tik apsikeista nuomonėmis, buvo palaikymas J. Oleko kandidatūrai iš dalies bičiulių. Bet partijoje turi būti užtikrintas demokratinis procesas, kurį ir padeda užtikrinti statutas“, – kalbėjo socdemė.
Ketvirtadienį LSDP prezidiumas rinksis aptarti partijos kandidatūrų į būsimąją Ingos Ruginienės Vyriausybę.
R. Budbergytė sakė, kad posėdžio metu bus iškeltas klausimas ir dėl Seimo pirmininko. Pasak socialdemokratės, ji neatsisakytų kandidatavimo į šias pareigas.
„Viską spręs partija, bet jeigu atsiras mano kandidatūra, aš tikrai nesakysiu, kad einu į kampą ir nedalyvauju šitame procese“, – teigė politikė.
„Jeigu mano kandidatūra atsirastų, tikrai galvoju, kad turiu pakankamai patirties būti kandidate į Seimo pirmininkes“, – pridūrė ji.
Su J. Oleku BNS trečiadienį susisiekti nepavyko. Jis buvo ir tarp kandidatų tapti naujuoju premjeru.
Pati R. Budbergytė buvo LSDP derybinėje grupėje, kuri tarėsi dėl būsimos valdančiosios koalicijos.
BNS rašė, kad nauja valdančioji dauguma susiformavo po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo, Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ pareiškus, kad jie nebegali dirbti toliau su „Nemuno aušra“.
Naujausi komentarai