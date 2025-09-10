Naujo Seimo pirmininko rinkimai neapsiėjo be netikėtumų

„Demokratijos šventė turėtų būti demokratiška“, – pristatydamas Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ siūlymą sakė šios partijos lyderis Saulius Skvernelis.
Anot jo, dėl šio teikimo atsiklausta ir partijos skyrių nuomonės.
S. Skvernelio teigimu, Lietuvos socialdemokratų partijoje galbūt pritrūko vidinės demokratijos renkantis Seimo pirmininko kandidatūrą, todėl siūloma ir R. Budbergytės kandidatūra.
Anksčiau sakiusi, kad norėtų pretenduoti į šias pareigas, trečiadienį socialdemokratė teigė nesutinkanti kandidatuoti.
„Labai labai dėkinga esu už jūsų gražų gestą ir esu priversta jo nepriimti“, – sakė ji.
Tokiu būdu naujo Seimo pirmininko rinkimuose dalyvauja vienas kandidatas – J. Olekas.
Jo pavardė kaip būsimo parlamento vadovo įrašyta ir naujos valdančiosios koalicijos sutartyje. Tačiau netrukus po to R. Budbergytė pareiškė ketinanti pretenduoti į šias pareigas, bet Socialdemokratų partijos prezidiumas patvirtino J. Oleką į minėtas pareigas.
Anksčiau trečiadienį dėl pasikeitusios valdančiosios daugumos iš parlamento vadovo pareigų atsistatydinimo S. Skvernelis.
BNS rašė, kad nauja valdančioji dauguma susiformavo rugpjūtį, prieš tai iš pareigų pasitraukus premjerui socialdemokratui Gintautui Paluckui.
Dėl valdančiosios koalicijos sutarė socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime. Pastaroji pakeitė valdančiojoje koalicijoje buvusią Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“, šiai pareiškus, kad negali dirbti su „Nemuno aušra“.
