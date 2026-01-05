Budrys apie karo Ukrainoje baigtį šiemet: noriu būti optimistas, bet iš Rusijos pusės ženklų nėra

Todėl, anot ministro, tikėtis karo baigties dar šiemet – nėra itin realu.
„Noriu būti optimistas ir tikrai, mūsų įsitraukimas į procesą yra didelis. Dirbame ties atskirais segmentais dėl ilgalaikės karinės paramos, tiek Ukrainos narystės Europos sąjungoje. Norisi, kad visa tai duotų tam tikrą rezultatą ir pagaliau galėtume pereiti prie veiklos paliaubų, taikos sąlygomis“, – paklaustas, ar galėtų prognozuoti, jog karas baigsis šiemet, LRT televizijai pirmadienį komentavo K. Budrys.
„Aš noriu būti optimistas, tačiau iš Rusijos pusės aš nematau ženklų, kurie pagrįstų mano tokį optimizmą“, – tęsė jis.
Užsienio reikalų ministras pažymi, kad nors JAV prezidentas Donaldas Trumpas savo antrosios kadencijos pradžioje žadėjo greitai užbaigti karinį konfliktą, Vašingtonas dar nėra išnaudojęs visų turimų spaudimo priemonių Rusijai. Be to, ministras vylėsi, jog jei Maskva ir toliau laikysis tos pačios pozicijos, tiek Europa, tiek Vašingtonas Rusijos atžvilgiu imsis griežtesnių priemonių.
„Žinoma, įrankiai yra ne visi dar išnaudoti iš JAV pusės ir mano lūkestis yra, kad jeigu šį sykį europiečiams ir praeitą savaitę, ir šiandien dirbant, ir rytoj dirbant (…) sutarus dėl pagrindinių principų dėl europinio indėlio į Ukrainos saugumą, susiderinus su JAV – jeigu Rusijos pusė visa tai atmes ir sakys mums yra neįdomu, mes toliau kariaujame, (tikiuosi – ELTA), kad šį sykį mes susiderinsime su JAV labai rimtą sankcijų paketą ir, kad V. Putinui nepavyks išsprūsti iš šitos situacijos“, – teigė K. Budrys.
Antradienį Paryžiuje vyks „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimas, kuriame turėtų būti galutinai suderintas kiekvienos šalies indėlis į saugumo garantijas Ukrainai po karo pabaigos.
Susitikime pakviesta dalyvauti daugiau kaip 30 Europos bei kitų šalių lyderių.
ELTA primena, kad diplomatinės pastangos nutraukti kruviniausią karą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų pastarosiomis savaitėmis įgavo pagreitį, tačiau Maskva ir Kyjivas vis dar nesutaria dėl pagrindinio teritorijų klausimo.
Rusija, kuri yra okupavusi apie 20 proc. Ukrainos, siekia įgyti visapusišką rytinio Donbaso regiono kontrolę. Kyjivas įspėjo, kad teritorijų atidavimas tik padrąsins Maskvą, ir pareiškė, jog nepasirašys tokio taikos susitarimo, kuris nepadės atgrasyti Rusijos nuo pakartotinio įsiveržimo.