Analizė: 2025 metais Rusija pasiekė didžiausių teritorinių laimėjimų Ukrainoje nuo 1-ųjų karo metų

Remiantis ISW, bendradarbiaujančio su „Critical Threats Project“, duomenų analize, 2025 metais Rusijos kariuomenė užėmė daugiau kaip 5,6 tūkst. kv. km Ukrainos teritorijos. Tai yra maždaug 0,94 proc. visos Ukrainos teritorijos.
Tai apimta teritorijas, kurias, pasak Kyjivo ir karinių analitikų, kontroliuoja Rusija, taip pat tas, į kurias Maskvos kariuomenė pretenduoja.
Tai daugiau žemės nei per pastaruosius dvejus metus kartu sudėjus, nors ir gerokai mažiau nei daugiau nei 60 tūkst. kv. km, kuriuos ji užėmė pirmaisiais plataus masto invazijos metais.
Duomenys rodo, kad Rusija didžiausią pažangą 2025-aisiais padarė lapkritį, kai užėmė 701 kv. km teritorijos, o gruodį užėmė 244 kv. km teritorijos – mažiausiai nuo kovo.
Ukrainai 2025-aisiais patyrė intensyvų spaudimą tiek dėl rusų bombardavimo, tiek mūšio lauke, kur būdavo priversta užleisti teritorijas Rusijos kariuomenei.
Apie tai pranešta lemtingu beveik ketverius metus trunkančio karo – daugiausia gyvybių pareikalavusio karo Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laiku – momentu.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis naujametiniame kreipimesi teigė, jog JAV tarpininkaujamas taikos susitarimas jau 90 proc. paruoštas, tačiau svarbiausias – teritorijų – klausimas lieka neišspręstas.
Tačiau Kyjivas teigia, kad Rusija nėra suinteresuota taika ir sąmoningai bando sabotuoti diplomatines pastangas užbaigti karą, siekdama užgrobti daugiau Ukrainos teritorijos.