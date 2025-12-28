Psichologė: kai kurie ukrainiečiai palieka Latviją dėl pranešimų apie galimą grėsmę iš Rusijos

Apie tai interviu „Ukrinform“ pranešė Ukrainos namų Latvijoje psichologė Natalija Urus.
Pasak jos, vis pasirodančios naujienos apie Rusijos grasinimus daugeliui ukrainiečių sukelia stiprų nerimą ir tiesiogiai veikia jų psichologinę būklę.
„Kai kyla informacijos apie pasirengimą puolimui banga, prie mano kabineto vėl išsirikiuoja eilė. Žmonėms tai yra dirgiklis. Ne kartą girdėjau frazę: „Geriau jau grįšiu į Ukrainą. Ten jaučiuosi ramiau“. Per praėjusius metus nemažai motinų su vaikais išsigando tokių žinių ir išvyko į Vokietiją“, – pasakojo terapeutė.
Ji taip pat pažymėjo, kad daugelis Latvijoje gyvenančių ukrainiečių laiko pasiruošę savo dokumentus ir tam tikras sumas pinigų tam atvejui, jei prireiktų skubiai išvykti iš šalies.
Kaip buvo pranešta anksčiau, Karo studijų institutas (ISW) pažymėjo, kad Rusijos pareigūnai Baltijos šalių atžvilgiu ir toliau naudoja tuos pačius naratyvus, kuriuos Rusija anksčiau naudojo siekdama pateisinti agresiją prieš kitas šalis.