Budrys dėkoja Vatikano atstovui už popiežiaus paramą Ukrainai: Šventojo Sosto balsas svarbus

„Šventojo Sosto balsas ir pozicija Rusijos karo prieš Ukrainą klausimu yra labai svarbi siekiant taikos. Tarptautinė bendruomenė privalo veikti vieningai, siekiant priversti Rusiją nutraukti agresiją Ukrainoje ir sėsti prie derybų stalo“, – URM pranešime cituojamas K. Budrys.
Priduriama, kad K. Budrys taip pat padėkojo už Vatikano tvirtą ir teisingą taikos siekį bei humanitarinę paramą nuo agresijos kenčiantiems Ukrainos žmonėms.
Pažymima, jog laikinasis ministras pakvietė P. R. Gallagherį kitų metų pradžioje apsilankyti Lietuvoje, kada bus minimas valstybei ir šalies Bažnyčiai svarbaus Šventojo Sosto dokumento „Lituanorum Gente“ šimtmetis.
Šiuo popiežiaus Pijaus XI 1926 m. balandžio 4 d. paskelbtu dokumentu buvo įsteigta Lietuvos bažnytinė provincija ir šalies Katalikų Bažnyčia tapo tiesiogiai pavaldi Šventajam Sostui.
Leonas XIV ne kartą yra pareiškęs paramą Ukrainai. Liepą popiežius priėmė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį savo vasaros rezidencijoje Kastel Gandolfe. Tai buvo antras privatus jųdviejų susitikimas nuo tada, kai Leonas šių metų gegužę tapo pirmuoju Katalikų bažnyčios vadovu amerikiečiu.
JAV gimęs popiežius taip pat yra pareiškęs, kad Vatikanas galėtų būti ta vieta, kurioje Maskva ir Kyjivas galėtų susitikti derybų siekiant karo Ukrainoje užbaigimo.
Naujausi komentarai