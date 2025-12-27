Kanada paskelbė papildomą 2,5 milijardo dolerių ekonominę pagalbą Ukrainai

M. Carney teigė, kad naktį įvykęs smūgis Kyjivui parodė, kokia svarbi yra parama Ukrainai šiuo sunkiu laikotarpiu, taip pat sąlygų kūrimas teisingai ir ilgalaikei taikai bei deramai rekonstrukcijai.
Jis taip pat paskelbė naują pagalbos paketą Ukrainai – Kanada suteiks papildomą ekonominę paramą, siekiančią 2,5 milijardo dolerių. Jis pridūrė, kad ši parama padės pritraukti finansavimą iš Tarptautinio valiutos fondo, Pasaulio banko ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, siekiant pradėti rekonstrukcijos procesą.
M. Carney užtikrino, kad Kanada ir toliau teiks karinę paramą Ukrainai.
Pasak Ukrinform, V. Zelenskis šeštadienį atvyko į Kanadą pakeliui į Jungtines Amerikos Valstijas, kur sekmadienį turėtų susitikti su prezidentu Donaldu Trumpu.