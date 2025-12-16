Kaunas: Ukrainos gynybos stiprinimas Lietuvai yra vienas svarbiausių strateginių tikslų

„Nuo karo pradžios Lietuva Ukrainai jau skyrė daugiau kaip 1 mlrd. JAV dolerių karinės pagalbos ir ateityje išliks patikima partnere bei nuoseklia rėmėja. Lietuva taip pat yra įsipareigojusi kasmet skirti Ukrainai paramą, sudarančią ne mažiau kaip 0,25 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP)“, – Krašto apsaugos ministerijos (KAM) pranešime cituojamas R. Kaunas.
Taip jis kalbėjo po nuotolinio 32-ojo Ukrainos kontaktinės grupės susitikimo, kur buvo aptarti paramos klausimai, svarbiausi šalies gynybos poreikiai, pasidalyta naujausia informacija apie padėtį fronte bei taikos derybų eigą.
Pranešime taip pat pažymima, kad kitąmet Lietuvos karinė parama Ukrainos gynybos poreikiams sieks apie 220 mln. eurų. Be to, Lietuva taip pat dalyvauja Šiaurės ir Baltijos šalių iniciatyvoje „Task Force LEGIO“, o jau netrukus lietuvių instruktorių grupės pradės Ukrainos brigadų mokymus.
Kartu Lietuva ir toliau prisidės prie skubių Ukrainos karinės paramos programų, tiekdama kritinę ginkluotę per PURL (Ukrainos poreikių sąrašo programa – ELTA) mechanizmą su antruoju įnašu, taip pat dalyvaudama „Patriot“ ir Čekijos amunicijos iniciatyvose.
Lietuvoje taip pat bus tęsiami sužeistų Ukrainos karių mokymai ir reabilitacija, įskaitant reabilitacijos centro Žytomyre rekonstrukciją.