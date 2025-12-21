Robertas Kaunas: kodėl tų 300 milijonų nepaskyrus Ukrainai?

„Jeigu mes, taip sakykime, būtume „verčiami“ rinktis, tada reikėtų diskutuoti. Ir jeigu reikėtų diskutuoti, reikėtų turėti opcijas“, – BNS šią savaitę sakė ministras.
„Klaipėdos uostas yra palankiausias eksportuoti, tai mes grįžtame prie to 300 milijonų klausimo. Kodėl tų 300 milijonų nepaskyrus Ukrainai kaip papildomų pinigų? Tai tarsi mes tokiu atveju nušauname du zuikius vienu šūviu. Bet čia kol kas yra visiška interpretacija“, – kalbėjo jis.
Lietuva nuo 2022-ųjų vasario 1 dienos yra sustabdžiusi baltarusiškų kalio trąšų tranzitą po to, kai JAV 2021 metais pritaikė sankcijas didžiausiai Baltarusijos kalio trąšų gamintojai „Belaruskalij“. Šios sankcijos įsigaliojo 2021 metų gruodžio 8-ąją.
Vėliau sankcijas baltarusiškoms trąšoms įvedė ir ES.
„Belaruskalij“ tranzitas nuo sienos su Baltarusija iki Klaipėdos uosto vyko ilgiau nei dešimtmetį.
Praėjusią savaitę mainais į daugiau nei 100 kalinių paleidimą iš Baltarusijos JAV pažadėjo sankcijas panaikinti.
Po šio žingsnio prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis užsiminė, jog dėl to ES ir Lietuvai ateityje teks iš naujo vertinti sankcijas baltarusiškoms trąšoms.
Tiesa, aukščiausi šalies pareigūnai teigia, jog kol kas trąšų tranzito ribojimai nebus švelninami.
ES sankcijas „Belaruskalij“ paskelbė 2022 metų kovo 2-ąją – ES tuomet priėmė reglamentą, kuriuo uždraustas kalio trąšų vežimas iš Baltarusijos. Šias sankcijas Bendrija vis pratęsia, o dėl tolesnių veiksmų turėtų apsispręsti kitų metų pradžioje.
Dar šią savaitę D. Matulionis sakė, kad JAV atstovai kol kas nesikalbėjo su Lietuvos pareigūnais dėl galimo tranzito per Klaipėdos uostą atnaujinimo, o jeigu tai ilgainiui bus daroma, šį sprendimą būtų galima susieti su papildomomis amerikiečių karinėmis pajėgomis šalyje. Tiesa, jau kitą dieną jis nuo šios pozicijos atsitraukė, pareiškęs, jog tai nėra suderintas Prezidentūros požiūris, o asmeninė spontaniškai pareikšta nuomonė.