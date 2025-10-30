Kaunas mano, kad meteorologinius balionus galima būtų perimti dronais

„Tie meteorologiniai balionai nėra balionėliai, kur pripučiame orą ir jie skrenda. Tai yra balionai, kurie kyla į 5, 10, netgi 13 kilometrų aukštį. Tame aukštyje vėjo greitis yra 100–200 kilometrų per valandą. Svoris, kurį jie neša, yra 20–40 kilogramų.
Taip kad tiesiog numušus tokį objektą, 20–40 kilogramų laisvas kritimas padarytų tikrai nemažą žalą pastatams, o gal net galėtų atimti ir gyvybę. Taip kad reikia elgtis labai atsakingai, geriausias būtų variantas, jeigu mes turėtume galimybę galbūt dronais tuos balionus perimti“, – LRT televizijai ketvirtadienį sakė R. Kaunas.
Anot jo, ketvirtadienio vakarą dėl meteorologinių balionų grėsmės vėl sustabdžius Vilniaus oro uosto veiklą, tikėtina, kad prieš Baltarusiją teks imtis griežtesnių veiksmų.
„Siena su Baltarusija yra uždaryta. Be abejo, po šiandien vėl pasikartojusios hibridinės atakos mes turėsime turbūt reaguoti dar griežtesne kažkokia forma. Ir mūsų verslas, mokslininkai yra pakviesti rasti optimalų ir efektyvų sprendimą, kuris ne karo sąlygomis leistų neutralizuoti balionus“, – aiškino R. Kaunas.
Sieks išlaikyti buvusią ministrės komandą
Socdemų į krašto apsaugos ministrus siūlomas R. Kaunas teigė sieksiantis savo komandoje išlaikyti anksčiau su buvusia ministre Dovile Šakaliene dirbusius žmones.
„Būtų logiška išlaikyti maksimalią buvusią komandą, kiek tai bus įmanoma, kadangi visa patirtis ir, ką aš jau minėjau, darbų tęstinumas privalo būti užtikrinamas“, – LRT televizijai komentavo politikas.
R. Kaunas tvirtino, kad penktadienį jis ketina susitikti su buvusiu krašto apsaugos viceministru Karoliu Aleksa.
„Tiesa sakant, su Karoliu teko bendrauti darbiniais reikalais, tai tikrai pasirodė produktyvus, savo sritį išmanantis žmogus. Ir rytoj aš su Karoliu susitinku“, – sakė R. Kaunas.
Sprendimus dėl „Embraer“ lėktuvų pirkimo priims po STT tyrimo
R. Kaunas, paklaustas apie braziliškų „Embraer“ lėktuvų pirkimą, teigė, kad sprendimai šiuo klausimu bus priimti, kai Specialiųjų tyrimų tarnyba baigs savo tyrimą.
„Dėl jūsų minimų orlaivių šiuo metu vyksta STT tyrimas. Tai, be abejo, negalima net judinti tos, sakykime, vietos, kol tyrimas nesibaigs. O toliau yra įvairios galimos diskusijos“, – svarstė socialdemokratas.
Jis tikino, kad šiuo atveju būtina įvertinti orlaivių atnaujinimo galimybes ir kaštus, pavyzdžiui, paskaičiuoti, kiek kainuotų lėktuvų „Spartan“ atnaujinimas.
„Iki 2030 metų mes turime modernizuoti savo „Spartanus“. Tai kainos 150 arba daugiau milijonų. Ir jeigu yra variantų, kad mes tuos pinigus, kuriuos bet kuriuo atveju turime išleisti „Spartanams“, galime išleisti, pavyzdžiui, vienam naujam orlaiviui, o po 2030 metų per kažkokį laikotarpį išdėlioti likusį pirkimą, „Spartanus“ kartu padovanodami Ukrainai kaip paramą – taip, čia yra kaštų naudos analizė. Taip reikia viską ir įvertinti, bet tai yra po STT tyrimo“ , – dėstė R. Kaunas.
Mano, kad dvigubos paskirties įsigijimai yra krašto gynybos dalis
Kandidatas į krašto apsaugos ministrus tvirtino, kad dvigubos paskirties įsigijimai yra gynybos dalis, tačiau, jo teigimu, reikia „optimaliai pažiūrėti“, jog visos lėšos būtų naudojamos tik krašto apsaugos reikmėms.
„Visi sektoriai, be abejo, turi būti pasiruošę dienai X ir dvejopos paskirties įsigijimai, karinio mobilumo sprendimai irgi yra krašto gynybos dalis. Ir visada buvo finansuojama dalis tokių dvejopų įsigijimų ir karinio mobilumo, taip kad nieko naujo nevyktų.
Tačiau reikia optimaliai pasižiūrėti, kad maksimaliai visos lėšos būtų išnaudojamos tiktai su gynyba susijusioms reikmėms“, – aiškino R. Kaunas.
Kandidatūra jau derinta su prezidentu
ELTA primena, kad ketvirtadienio vakarą po LSDP valdybos ir prezidiumo posėdžio šios politinės jėgos lyderis Mindaugas Sinkevičius pranešė, kad į krašto apsaugos ministrus bus siūlomas LSDP vicepirmininkas, parlamentaras R. Kaunas.
Pasak LSDP lyderio M. Sinkevičiaus, R. Kauno kandidatūra į krašto apsaugos ministrus preliminariai jau derinta ir aptarta su šalies vadovu.
„Taip, tam tikras derinimas vyko ministrės pirmininkės lygmenyje, ir prezidentui nominuotas asmuo neturėtų būti nežinomas ta prasme, kad jis buvo informuotas apie galimą nominaciją ir turėjo tam tikrą trumpą laiką įvertinti kandidatūrą“, – sakė LSDP vadovas.
„Manau, kad tas vertinimas artimiausiu metu bus išplėstas į susitikimą ir detalią kandidato biografijos apžvalgą, kurią atliks atitinkamos tarnybos“, – pridūrė M. Sinkevičius.
ELTA primena, kad premjerė Inga Ruginienė pateikti naują kandidatą į krašto apsaugos ministrus žadėjo šios savaitės pradžioje.
Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovo postas atsilaisvino po to, kai praėjusią savaitę iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi D. Šakalienė.
Šiuo metu KAM vadovo pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
