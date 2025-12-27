Markas Carney: Ukrainos taikai reikia Rusijos noro

„Turime (...) teisingos ir ilgalaikės taikos sąlygas, bet tam reikia (to) norinčios Rusijos, o barbariškumas, kurį matėme praėjusią naktį, (...) gerai parodo, kaip svarbu mums palaikyti Ukrainą“, – sakė M. Carney, ukrainiečių lyderiui, kuris vyksta į JAV susitikti su Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), stabtelėjus Halifakse Kanadoje.
Kanadiečių ministras pirmininkas paskelbė apie naują 2,5 mlrd. Kanados dolerių (1,55 mlrd. eurų) vertės ekonominę pagalbą Ukrainai. Pasak jo, tai padės paskatinti tarptautinį finansavimą, kad būtų pradėtas šalies atstatymas.
M. Carney ir V. Zelenskis iš Halifakso turi surengti vaizdo pokalbį su Europos lyderiais, o paskui ukrainiečių lyderis tęs kelionę į Floridą, kur, kaip jis sakė, tikisi surengti labai konstruktyvias derybas su D. Trumpu dėl naujo 20 punktų plano karui užbaigti.
V. Zelenskis sakė, kad 10 valandų trukęs naktinis Kyjivo ir aplinkinių regionų bombardavimas buvo „Rusijos atsakas į mūsų taikos pastangas“.
Jis pridūrė: „Tai tikrai parodė, kad (Rusijos prezidentas Vladimiras) Putinas nenori taikos, o mes norime taikos.“