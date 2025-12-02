Budrys: tai yra apgalvota teroro kampanija

„Prezidentas Zelenskis ruošiasi susitikti su prezidentu Trumpu, dar kartą parodydamas Ukrainos įsipareigojimą taikai, o Rusija stiprina savo atakas, sąmoningai siekdama sabotuoti ir sugadinti bet kokias rimtas diplomatines pastangas užbaigti karą“, – socialiniame tinkle „X“ rašo K. Budrys.
„Per naktį šimtai dronų ir raketų smogė civiliams ir civilinei infrastruktūrai Kijeve ir visoje šalyje. Kalėdų laikotarpiu, kai šeimos turėtų būti kartu saugiai, Maskva vėl pasirinko terorą, o ne taiką. Putinas toliau atsisako nutraukti žudynes, o spaudimas Rusijai tebėra nepakankamas. Tai nėra valstybės, siekiančios užbaigti karą, elgesys. Tai yra apgalvota teroro ir eskalavimo kampanija“, – teigia jis.
Ministras pabrėžia, jog parama Ukrainai negali sustoti, o kiekviena akimirka delsiant gali kainuoti ukrainiečių gyvybes.
Nėra laiko dvejojimams. Laikas veikti yra dabar – ir jis jau seniai praėjo.
„Parama ginklams, energetiniam atsparumui ir pagrindiniams išgyvenimo poreikiams negali sustoti. Taika bus įmanoma tik tada, jei veiksime ryžtingai ir žodžius patvirtinsime jėga. Negali būti daugiau vilkinimo, pasislėpus už tuščių kalbų apie „taikos procesą“. Kiekviena dvejonės akimirka, kiekvienas nesugebėjimas sustiprinti Ukrainos ar padidinti Rusijos agresijos kainą kainuoja tragišką kainą – ukrainiečių gyvybes“, – pažymi jis.
„Ukrainai kuo skubiau reikia saugumo garantijų: stiprios ir gerai finansuojamos Ukrainos kariuomenės, ateities, grindžiamos Europos Sąjunga ir jos teikiamu stabilumu, JAV remiamų saugumo garantijų ir koalicijos, pasirengusios ginti Ukrainos dangų, žemę ir jūrą. Nėra laiko dvejojimams. Laikas veikti yra dabar – ir jis jau seniai praėjo“, – teigia ministras.
Kaip skelbė Elta, šeštadienį Ukrainos karinės oro pajėgos pranešė apie Rusijos pajėgų naktį surengtą dar vieną raketų atakų bangą visoje Ukrainoje.