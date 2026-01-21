Budrys užsimena iš Cichanouskajos jau anksčiau sulaukęs signalų apie planus išvykti į Lenkiją

„Įvairūs pasvarstymai – taip, iš jų pusės buvo išsakyti ne kartą, kaip ir apie visą paketą, kurį Lietuva čia suteikė, kuris yra beprecedentis. Tai mes irgi esame kalbėjęsi su ja“, – trečiadienį žurnalistams sakė K. Budrys.
„Mes tikrai ne viena tema esame kalbėjęsi, iš savo pusės, nuo Lietuvos esu pažadėjęs tęstinę paramą, ką Lietuva daro, toliau ir darys. Mums yra rūpimas klausimas – tiek saugumas demokratinių jėgų, kurios yra Lietuvoje, tiek atskirų asmenų, tiek organizacijų , tiek jų veikla. Tai čia Lietuvai nuo to prioritetai nesikeičia, mes ir toliau kalbėsimės“, – akcentavo Lietuvos diplomatijos vadovas.
Jis pabrėžė sieksiantis, kad Baltarusijos klausimas ir toliau būtų įtraukiamas į politines darbotvarkes.
„Mano interesas yra, kad Baltarusija būtų darbotvarkėje kaip tema, nes ji yra pamiršta. Ir čia yra Lietuvos didelis indėlis kelti tą klausimą į darbotvarkę. Lygiai taip pat kaip ir dar ir dar kartą priminti apie žmogaus teisių pažeidimus. Aš nemanau, kad kažkas pasikeis“, – paklaustas, ar S. Cichanouskajos sprendimas išsikelti yra praradimas Lietuvai, patikino jis.
Baltarusijos opozicijos lyderė S. Cichanouskaja ir jos komanda kelsis iš Lietuvos į Lenkiją, agentūrai šeštadienį pareiškė keli jos komandos nariai.
ELTA primena, kad Lietuva spalio mėnesį nusprendė mažinti Baltarusijos opozicijos lyderės fizinę apsaugą. Jos apsauga iš VAT buvo perduota Kriminalinės policijos biurui.
Užsienio reikalų ministras K. Budrys tuomet teigė, kad viešojoje erdvėje pasirodžiusios interpretacijos, esą sprendimas sumažinti Vilniuje įsikūrusios Baltarusijos opozicijos lyderės fizinės apsaugos lygį reiškia ir šalies užsienio politikos pokytį, daro žalą Lietuvai.
Be to, viešojoje erdvėje ir naksčiau buvo pasirodžiusi informacija apie neva planuojamą Baltarusijos opozicijos lyderės biuro perkėlimą iš Vilniaus į Varšuvą.
S. Cichanouskaja į Lietuvą pasitraukė 2020 metais, Aliaksandrui Lukašenkai laimėjus, Vakarų neteisėtais laikomus, Baltarusijos prezidento rinkimus.
