AFP: Cichanouskaja paliks Lietuvą

Apie tai šeštadienį pranešė naujienų agentūra AFP, remdamasi keliais šaltiniais S. Cichanouskajos komandoje.
BNS rašė, kad Lietuva 2025 metų pabaigoje pakeitė opozicijos sumažino opozicijos lyderės apsaugą, tuo dabar vietoje Vadovybės apsaugos tarnybos užsiima policija.
Tai padaryta argumentuojant, kad grėsmės S. Cichanouskajai sumažėjo, tačiau kritikai teigė, jog šitaip buvo sumenkintas jos statusas.
S. Cichanouskaja kandidatavo prieš autoritarinį prezidentą Aleksandrą Lukašenką 2020 metų rinkimuose, opozicijai tvirtinant, kad ji buvo tikroji balsavimo nugalėtoja.
Baltarusija, valdoma A. Lukašenkos nuo 1994 metų, tada nuslopino protestus, suėmė tūkstančius žmonių, o dar daugiau jų išvyko į užsienį.
Keturi asmenys iš S. Cichanouskajos aplinkos ir Lenkijos užsienio reikalų ministerija AFP patvirtino, kad ji su komanda persikels į Varšuvą artimiausiu metu.
Jos padėjėjas Dzianisas Kučinskis žurnalistams sakė, kad pernai iš kalėjimo paleistas Baltarusijos opozicijos lyderės vyras Siarhejus Cichanouskis dėl saugumo priežasčių dabar yra JAV.
(be temos)