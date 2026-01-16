Lenkija sako galėsianti pasiųsti į Ukrainą iki dešimties naikintuvų MiG-29

P. Zalewskis tai sakė Lenkijos televizijos laidoje „On the Record“.
Jo teigimu, per pradinį etapą Ukrainai bus perduota mažiau nei dešimt naikintuvų MiG-29. Lenkija jau priėmė sprendimą ir laukia Ukrainos gynybos ministerijos atsakymo, kol vyksta techninės konsultacijos.
„Ukraina nusprendė priimti šį pasiūlymą, tačiau šiuo metu vyksta diskusijos dėl techninių aspektų. Galiu patvirtinti, kad kalbame apie tam tikrą naikintuvų MiG-29 skaičių. Mažiau nei dešimt“, – sakė P. Zalewskis.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per vizitą Varšuvoje pernai gruodį pareiškė, kad Ukraina yra suinteresuota gauti iš Lenkijos naikintuvus MiG-29, nes Ukrainos lakūnams nereikėtų mokytis jų valdyti. Jis taip pat pabrėžė, kad šiuo klausimu Ukraina nedaro spaudimo Lenkijai.
Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis sakė, kad perduodama naikintuvus MiG-29 Lenkija siekia simetriškos partnerystės.
Gruodžio mėnesį Lenkijos gynybos viceministras Cezary Tomczykas sakė, kad Varšuva planuoja perduoti Kyjivui šešis ar aštuonis lėktuvus MiG-29, kurie iki 2025 m. pabaigos turėjo būti pašalinti iš Lenkijos ginkluotųjų pajėgų.
Iki šiol Lenkija suteikė Ukrainai daugiau nei 4 mlrd. eurų karinės pagalbos.
Naujausi komentarai