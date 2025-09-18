Ukraina mokys Lenkijos kariuomenę gintis nuo dronų

„Pasirašysime bendradarbiavimo sutartį su Ukrainos gynybos ministerija, kuri apims įgūdžių, susijusių su dronais, įgijimą“, – ketvirtadienį per vizitą Kyjive sakė Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas.
Lenkijos naikintuvai F-16 ir Nyderlandų F-35 buvo pakelti į orą numušti į Lenkijos oro erdvę įskridusių Rusijos dronų. Sudėtinga ir brangi operacija atskleidė NATO gynybos nuo karinių dronų spragas.
Ukrainos kariuomenė daugiausia naudoja kulkosvaidžių ugnį gintis nuo Rusijos dronų. Šioms pastangoms naudojami mobilūs būriai su visureigiais, sraigtasparniais ir sąjungininkių, įskaitant Vokietijos, tiekiamomis sistemomis „Gepard“ ir „Skynex“.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis pastaruoju metu skatina naudoti dronų perėmėjus ir nori padidinti jų gamybą su Vakarų pagalba.
Pasak Ukrainos gynybos ministro Denyso Šmyhalio, sutarta, kad bus sukurta bendra bepiločių orlaivių sistemų operacijų grupė, kurioje dalyvaus Ukrainos ir Lenkijos ginkluotųjų pajėgų atstovai. Ji padės koordinuoti ir plėtoti bendras Ukrainos ir Lenkijos iniciatyvas.
„Integruosime pažangiausias gynybos technologijas ir inicijuosime naujus projektus, skirtus stiprinti mūsų žmonių ir ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugą. Ši bendra operacijų grupė sutelks dėmesį į bendras mokymo programas, sustiprinsiančias mūsų gebėjimą kovoti su bendru priešu“, – sakė D. Šmyhalis.
Jis pabrėžė, kad „Ukraina yra pasaulinė lyderė bepiločių sistemų srityje, todėl esame pasirengę plėtoti bendrus projektus oro, jūrų ir antžeminių dronų, taip pat robotizuotų sistemų srityse“.
