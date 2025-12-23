Lenkija įrenginėja pirmuosius kovos su dronais sistemos elementus pasienyje su Baltarusija

Apie tai pranešė Lenkijos vidaus reikalų ir administravimo ministras Marcinas Kierwińskis, kuris kartu su Lenkijos ministru pirmininku Donaldu Tusku aplankė Lenkijos pasieniečius, karius ir policijos pareigūnus, saugančius sieną su Baltarusija Palenkės vaivadijos Ožeranų kaime (šiaurės rytų Lenkija).
Kaip pažymėjo M. Kierwińskis, per pastaruosius kelis mėnesius palei sieną su Baltarusija buvo pastatyti penki dideli stebėjimo bokštai.
„Šis bokštas [Ožeranuose] yra ypatingas, nes jame įrengtas pirmasis antidroninės sistemos klasteris, kuris saugos Lenkijos sieną. Šis klasteris pradės veikti jau sausio mėnesį“, – sakė M. Kierwińskis.
Jis pridūrė, kad iš viso D. Tusko vyriausybė per dvejus metus skyrė 2 mlrd. zlotų (daugiau nei 500 mln. JAV dolerių) sienos su Baltarusija apsaugai stiprinti.
Pasak jo, kitais metais pagal Europos SAFE programą vien sienos apsaugos tarnyba gaus beveik 2,5 mlrd. zlotų (maždaug 700 mln. dolerių).
Lenkijos premjeras padėkojo pasieniečiams, policijos pareigūnams ir kariams, kurių daugiau nei 6 000 šiuo metu saugo Lenkijos ir Baltarusijos sieną.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, 2022 m. Lenkija pastatė 5,5 metro aukščio tvorą, kuri driekiasi 186 kilometrus palei sieną su Baltarusija, ir įdiegė modernią elektroninę stebėjimo sistemą.
Pasak Lenkijos vidaus reikalų ir administravimo ministerijos, įrengus tvorą, buferinę zoną ir sustabdžius teisę prašyti prieglobsčio prie sienos su Baltarusija, Varšuva 98 proc. sumažino nelegalią migraciją iš Baltarusijos pusės.
Živilė Aleškaitienė (ELTA)
