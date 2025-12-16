Buvusią viceministrę siūloma skirti Seimo kontroliere

Jis įregistravo tai numatantį nutarimo projektą.
J. Olekas tikisi, kad N. Stasiulienė gali deramai atlikti Seimo kontrolierės pareigas.
„Žinau ją kaip dirbusią įvairiose pareigose, ar tai būtų viceministrė, ar pacientų teisių komisijos pirmininkė, ar ministerijos kanclerė. Kandidatė atitinka reikalavimus, keliamus Seimo kontrolieriui. Manau, kad ji gali deramai atlikti Seimo kontrolierės pareigas“, – antradienį žurnalistams Seime sakė J. Olekas.
Paklaustas, kodėl kandidatų į svarbias pareigas ieško partiečių gretose, parlamento vadovas pastebėjo, kad prieš tai teikė nepartinę kandidatę.
„Prieš tai mano teikta kandidatė buvo ne partijos narė. Antras pasirinkimas – partiečio“,– sakė J. Olekas.
N. Stasiulienė yra dirbusi Seimo socialdemokratų partijos frakcijos referente, parlamento vicepirmininko patarėja. Pernai rudenį ji tapo sveikatos apsaugos viceministre, vėliau buvo teisingumo ministerijos kanclere.
Jei parlamentarai pritartų, Seimo kontrolierių įstaigoje atsirastų trečiasis, su smulkiu ir vidutiniu verslu susijusius pažeidimus tirsiantis kontrolierius.
Anksčiau Seimo pirmininkas J. Olekas buvo pateikęs teisininkės, mediatorės Rasminos Čepkauskienės kandidatūrą į Seimo kontrolierės pareigas, tačiau opozicija suabejojo dėl jos įgyto išsilavinimo aplinkybių.
ELTA primena, kad šių metų rugpjūčio 1 d. įsigaliojo įstatymo pataisos, kuriomis nutarta įsteigti trečiojo Seimo kontrolieriaus pareigybę ir pavesti jam tirti galimus nusižengimus, teikiant viešąsias paslaugas smulkiajam ir vidutiniam verslui. Tikimasi, kad naujas Seimo kontrolierius padės verslui spręsti biurokratizmo problemą.
Šiuo metu Seimo kontrolierių įstaigai vadovauja Erika Leonaitė. Ji tiria valstybės institucijų ir įstaigų pareigūnų pažeidimus. Seimo kontrolierė Jolita Miliuvienė tiria skundus dėl savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo.
