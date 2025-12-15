 Partijos bendražygę Juozas Olekas siūlo skirti Seimo kontroliere

2025-12-15 22:15
BNS inf.

Buvusią sveikatos apsaugos viceministrę socialdemokratę Neriją Stasiulienę partijos kolega Juozas Olekas siūlo skirti Seimo kontroliere.

Neringa Stasiulienė
Neringa Stasiulienė / R. Riabovo / BNS nuotr.

Toks Seimo nutarimo projektas pirmadienio vakarą registruotas Seimo posėdžių sekretoriate.

Teisininkės išsilavinimą turinti N. Stasiulienė yra dirbusi Vyriausybės kanceliarijoje, Sveikatos apsaugos ministerijoje teisininke, Seimo Socialdemokratų partijos frakcijos referente, Seimo nario patarėja, po Seimo rinkimų pernai rudenį buvo paskirta sveikatos apsaugos viceministre, po to pusantro mėnesio dirbo Teisingumo ministerijos kanclere.

BNS rašė, kad spalio pabaigoje Seimo pirmininkas J. Olekas parlamentui į Seimo kontrolieriaus pareigas buvo pateikęs teisininkės Rasminos Čepkauskienės kandidatūrą, tačiau tuomet opozicija atkreipė dėmesį, kad ji jurisprudencijos bakalauro studijas baigė Maskvos tarptautiniame universitete 1995–1999 metais.

Šiuo metu Seimo kontrolierių pareigas eina Erika Leonaitė ir Jolita Miliuvienė.

Trečio Seimo kontrolieriaus pozicija atkurta siekiant, kad jis tirtų skundus, susijusius su galimais nusižengimais teikiant viešąsias paslaugas smulkiajam bei vidutiniam verslui. 

Seimas Seimo kontrolierių skiria penkerių metų kadencijai.

