„Čekiukų“ tyrime figūruojantis Bucevičius žada imuniteto atsisakyti supaprastinta tvarka

„Aš atsisakysiu supaprastinta tvarka ir ginsiu savo interesus. (...) Tikiuosi, kad būsiu dabar apklaustas sąžiningai ir teisingai, o jeigu ne, tai teisme turiu įrodyti savo nekaltumą“, – žurnalistams antradienį sakė parlamentaras.
Taip jis kalbėjo generalinei prokurorei Nidai Grunskienei ketinant prašyti Seimo leidimo baudžiamojon atsakomybėn patraukti „aušrietį“ dėl beveik 900 eurų pasisavinimo.
S. Bucevičius anksčiau yra sakęs, kad nesutiks atsisakyti teisinės neliečiamybės „čekiukų“ byloje, nes įtaria teisėsaugą politiniu susidorojimu. Politikas BNS taip pat yra teigęs, kad N. Grunskienė dėl jo neliečiamybės naikinimo į Seimą kreipėsi pareigūnams jo net neapklausus.
Vis tik S. Bucevičius tikina persigalvojęs, nes priešingu atveju sudaromoje komisijoje vis tiek nebūtų galimybės užduoti klausimų N. Grunskienei.
„Matydamas ir suprasdamas, kad generalinei prokurorei nebus užduodami klausimai, tai suprantu, kad yra beprasmis laiko švaistymas“, – aiškino Seimo narys.
Teisėsaugos duomenimis, dirbdamas 2019–2023 metų kadencijos Akmenės rajono savivaldybės taryboje politikas į kompensuotinas išlaidas įtraukė kvitus, apmokėtus ne paties, o septynių juridinių, šešių fizinių asmenų mokėjimo kortelėmis ir viena užsienio banko išduota mokėjimo kortele.
Konstitucija numato, kad Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
Norint panaikinti jo teisinį imunitetą, už tai turi balsuoti ne mažiau kaip 71 parlamentaras iš 141.
Naujausi komentarai