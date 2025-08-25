Cichanouskajos patarėjas: prokuratūrai atsiųstas skundas dėl Sinicos – netikras

„Šimtu procentų Siarhejus niekada jokių laiškų nesiunčia, niekada nerašė skundų Lietuvos prokuratūrai, niekada nesiuntė laiškų Lietuvos parlamentarams. Jis niekada nerėmė Rusijos agresijos ir Krymo okupacijos, niekada nekėlė abejonių dėl Lietuvos suvereniteto“, – Eltai teigė D. Kučynskis.
Patarėjo manymu, šis skundas galimai yra Rusijos žvalgybos – FSB – arba Baltarusijos KGB veiksmas, siekiant supriešinti lietuvius ir baltarusius. Anot jo, Maskvos ir Minsko režimai siekia per savo žvalgybas kurstyti tautinę neapykantą.
„Mes turime nepasiduoti Lukašenkos režimo provokacijoms, nes jie bando daryti taip, kad lietuviai ir baltarusiai nebūtų draugai, kad būtų priešai. Lukašenkos ir Putino tikslas yra daryti tokias provokacijas“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, prokuratūrą pasiekė rusų kalba rašytas skundas dėl viešo S. Cichanouskio įžeidinėjimo. Šį skundą ji perdavė nagrinėti Seimo Etikos ir procedūrų komisijai, kuri savo ruožtu posėdyje nusprendė tyrimo šiuo klausimu nepradėti.
Parlamentarai tikina nežinoję, kad nagrinėja klastotę
Kaip Eltai komentavo Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė Aušrinė Norkienė, posėdžio metu parlamentarai nežinojo, jog skundas netikras.
„Mes jį (skundą – ELTA) gavome iš generalinės prokuratūros. (...) Ne pirmą kartą gauname raštą. Tai atsiuntė, pridėjome prie medžiagos ir nagrinėjome“, – Eltai teigė A. Norkienė.
„Aš nežinau, kas čia kur suklydo. Tiesiog jie (prokuratūra – ELTA) pasižiūrėjo, kad jiems ne pagal kompetenciją, nes Seimo narių elgesį svarsto Etikos ir procedūrų komisija. Tai dabar, matyt, visi atidžiau žiūrės į priimamus laiškus ir skundus“, – pridūrė ji.
Konservatorė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė, komisijos posėdyje vienintelė balsavusi pradėti tyrimą, teigė, kad tuo metu neabejojo, kad vertinamas tikras skundas.
„Nebuvo minčių, kad tai buvo feikas, tuo labiau, kad ir kolega Vytautas Sinica neperspėjo ir nedavė informacijos, (...) jog tai nėra paties Cichanouskio skundas“, – sakė ji.
Be to, pabrėžė konservatorė, jeigu etikos sargai būtų pradėję tyrimą, veikiausiai ir būtų išaiškėję, kad skundas yra suklastotas.
V. Sinica tikina žinojęs, kad skundas yra klastotė
Savo ruožtu savaitgalį V. Sinica socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė dar kone prieš mėnesį sužinojęs, jog minėto skundo S. Cichanouskis pats neparašė.
„Kai liepą pats gavau šį skundą, mano išmintingas patarėjas, nustebęs dėl daugybės aplinkybių, tiesiog paklausė oficialiais Cichanouskajos biuro kontaktais, ar skundo siuntėjo adresas iš tiesų yra S. Cichanouskio. Raštu oficialiai atsakyta, kad taip nėra ir laiškai iš to pašto yra tiesiog informacinės atakos. Tą sužinojęs nieko su skundu nebedariau, nors jau norėjosi ir pasišaipyti, ir pasipiktinti“, – rašė jis.
D. Asanavičiūtė kelia klausimą, ar skundą atsiuntęs asmuo buvo tinkamai identifikuotas
Konservatorių frakcijai priklausanti D. Asanavičiūtė-Gružauskienė, sako kad ketina kreiptis į prokuratūrą siekiant išsiaiškinti, ar skundą atsiuntęs asmuo buvo tinkamai identifikuotas.
„Jei pasitvirtins oficialiai, kad tai nebuvo paties S. Cichanouskio siųstas kreipimasis į prokuratūrą ir į Etikos procedūrų komisiją, manau, reikės tuomet siųsti raštą policijai dėl tyrimo pradėjimo, kas vis dėlto slepiasi už to elektroninio pašto adreso ir kas vykdo provokaciją prieš Baltarusijos opoziciją ir prieš mūsų valstybę“, – pridūrė politikė.
Kiek vėliau konservatorė „Facebook“ paskelbė, kad liepos 25 d. Seimo etikos sargai gavo S. Cichanouskiu prisistačiusio asmens skundą ir prašymą pradėti tyrimą dėl V. Sinicos veiksmų. Pati prokuratūrą, teigė D. Asanavičiūtė-Gružauskienė, gavo liepos 29 d.
Parlamentarė primena, kad pagal procedūras, prokuratūrai elektroninio ryšio priemonėmis teikiami prašymai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu, kuris leidžia prašymą ar skundą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti prašymo ar skundo autentiškumą. Asmenį taip pat privalu identifikuoti, jeigu šis skundą nori perduoti telefonu. Prašymus ir skundus priima ir registruoja už dokumentų valdymą atsakingi prokuratūros darbuotojai.
D. Kuchynskis: informavome URM ir VSD
D. Kuchynskis Eltai patvirtino, kad į parlamentaras Vytautas Sinica kreipėsi į biurą, teiraudamasis dėl skundo autentiškumo.
„Mes gavome laišką iš Vytauto Sinicos. Ten buvo klausimas, ar čia tikras Cichanouskio (elektroninio pašto – ELTA) adresas, ar ne. Iš mūsų biuro atsiunčiamas oficialus atsakymas – čia ne S. Cichanouskio elektroninis paštas, čia ne jis“, – sakė jis.
„Aš galvojau, kad po to mūsų atsakymo visa ta istorija baigėsi, bet, kaip matome, ne. Klausimas, kodėl, bet čia šimtų procentų ne Siarhejus“, – pridūrė D. Kuchynskis.
Patarėjas pabrėžė, jog apie tai, kad netikras skundas buvo perduotas prokuratūrai, sužinota tik savaitgalį iš žiniasklaidos.
Be to, akcentavo S. Cichanouskajos patarėjas, beveik iš karto – rugpjūčio pradžioje – apie netikrą skundą buvo informuota ir Užsienio reikalų ministerija (URM) ir Valstybės saugumo departamentas (VSD). Tiesa, kada tiksliai buvo informuota VSD, D. Kuchynskis pasakyti negalėjo, nes į žvalgybos instituciją kreipėsi ne jis pats, o kolegos.
„Informavome URM, VSD, kad čia ne Siarhejus. Bet neorganizavime didelės komunikacijos visiems Seimo nariams“, – sakė jis.
D. Kuchynskis pripažino, kadangi tokių informacinių atakų, nukreiptų į Baltarusijos opoziciją pasitaiko itin dažnai, biuras šio skundo nesureikšmino.
ELTA primena, kad V. Sinica liepą kreipėsi į URM dėl S. Cichanouskajos vadovaujamos „Baltarusių demokratijos atstovybės“ akreditacijos panaikinimo. Ministerijai atsisakius svarstyti šį klausimą, parlamentaras surengė protestą, kuriuo ragino panaikinti akreditaciją. Šią akreditaciją 2021 m. suteikė tuometinis užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.
Kiek vėliau jis kreipėsi ir į Generalinę prokuratūrą, kad ši įvertintų, ar S. Cichanouskio pasisakymai apie galimybes Lietuvoje kurti baltarusių autonomines salas nepažeidžia Baudžiamojo kodekso (BK) nuostatų ir šalies teritorinio vientisumo principų.
„Pats S. Cichanouskis neseniai viešai žavėjosi Rusijos įvykdyta Krymo aneksija. Čia nėra pasiteisinimų ir net nėra dviprasmiška. Lietuvoje jau kuris laikas vystoma savotiška alternatyvi Baltarusija tremtyje, tik S. Cichanouskis vienintelis taip neapdairiai ir atvirai tą įvardijo“, – pranešime dėstė V. Sinica.
Reaguojant į viešojoje erdvėje kilusį pasipiktinimą, S. Cichanovskajos biuro Tarptautinių santykių skyriaus vadovas D. Kuchynskis pareiškė, kad baltarusiai nekelia grėsmės nei juos priglaudusios Lietuvos suverenitetui, nei jos teritoriniam vientisumui. Savo ruožtu. S. Cichanouskis tvirtino buvęs neteisingai suprastas.
