Čmilytė-Nielsen: socialdemokratai eksperimentuoja

„Visa Krašto (apsaugos – BNS) ministro skyrimo epopėja rodo socialdemokratų norą eksperimentuoti ir atsakomybės stoką šioje labai svarbioje srityje“, – Žinių radijui penktadienį sakė V. Čmilytė-Nielsen.
„Mes matome biudžeto svarstymo kontekste, kad yra rekordinis gynybos biudžetas ir štai dabar socialdemokratai siūlo žmogų, kuris dirbo lygiai vieną mėnesį Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, kad jis būtų atsakingas už beveik 5 mlrd. eurų biudžetą gynybos sričiai“, – kalbėjo ji.
BNS rašė, kad paaiškėjus socialdemokratų kandidatui į ministrus, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas pareiškė, kad R. Kauno turima patirtis nėra pakankama ir paragino prezidentą jo į pareigas neskirti.
V. Čmilytė-Nielsen teigimu, nereikia būti iš opozicijos, kad „konstatuotum, jog R. Kaunas stokoja patirties krašto apsaugos srityje“.
„Situacija geopolitinė yra sudėtinga, krašto gynybos reikalai, karybos reikalai yra absoliutus pagrindas, fundamentas to, ant ko mes statome valstybės ateitį, – kalbėjo parlamentarė. – Partinis kandidatas, naujas kandidatas, kuriam reikės labai daug pastangų, kad jis tą tokį partiškumo ar partinių interesų šešėlį nuo savęs nusiimtų, jis nepadės tam, kad ši sritis būtų stabilesnė.“
Taip pat, anot liberalų lyderės, socialdemokratai savo veiksmais neigia premjerės Ingos Ruginienės duotą pažadą, kad ji save apsups daugiau patirties turinčiais savo srities specialistais.
„Kaip tik atvirkštinis veiksmas yra. Tie, kas labiausiai patyrę, galbūt ir turintys savo nuomonę, jie yra tyliai arba garsiai patraukiami, į jų vietą ateinant naujiems žmonėms, partiniams žmonėms“, – sakė V. Čmilytė Nielsen.
Anot jos, matant šias tendencijas, kyla susirūpinimas ir dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimo Ministrų kabinete.
„Kęstutis Budrys yra vienas iš nedaugelio ministrų likusių šioje Vyriausybėje, kurie turi gerokai daugiau patirties nei Inga Ruginienė. Ir aš nerimaučiau, matant tendenciją, kad yra nuimami visi, kas turi daugiau patirties, ir dėl jo pozicijų, juolab turint galvoje, kad jis atvirai įvardijo klaidas, kurias daro koalicijos partneriai“, – kalbėjo politikė.
Kaip skelbė BNS, R. Kauną į krašto apsaugos ministrus Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) nutarė deleguoti po ketvirtadienio valdybos ir prezidiumo posėdžių.
Jo kandidatūrą šalies vadovui oficialiai turėtų pateikti premjerė Inga Ruginienė.
Naujojo ministro prireikė iš pareigų atleidus Vyriausybės vadovės pasitikėjimą praradusią Dovilę Šakalienę.
