Dėl Ruginienės kreipėsi į VSD

Parlamentarų teigimu, prieš balsuojant dėl socialdemokratės I. Ruginienės paskyrimo į premjero postą, būtina įvertinti jos tinkamumą eiti šias pareigas.
„Seimo nariai, prieš balsuodami dėl kandidatės tinkamumo, turėtų turėti galimybę susipažinti su visa svarbia informacija apie jos praeitį, reputaciją, galimus interesų konfliktus bei kandidatūros tinkamumą ir vertinimą nacionalinio saugumo aspektu. Todėl ir prašome leidimą dirbti su įslaptinta informacija turintiems Seimo nariams pateikti informaciją, kuri buvo teikiama šalies vadovui“, – pranešime cituojamas Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūnas M. Lingė.
Seimo konservatoriai taip pat nurodo, kad kreipimasis į VSD inicijuojamas, pasirodžiusi informacijai apie kandidatės vizitus į Rusiją po Krymo aneksijos, giminystės ryšius šioje šalyje ir kitas aplinkybes.
Pasak jų, tai kelia papildomų klausimų ir sudaro prielaidą manyti, kad kandidatė gali būti pažeidžiama dėl minėtų aplinkybių, bei gali turėti reikšmės vertinant jos tinkamumą užimti ministro pirmininko pareigas.
Anksčiau skelbta, kad 2015 ir 2018 metais I. Ruginienė lankėsi Rusijoje. Jos patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas Eltai teigė, kad minėtų kelionių metu politikė lankė tolimus giminaičius iš močiutės pusės.
ELTA primena, kad prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę pasirašė dekretą, kuriuo teikia socialdemokratės I. Ruginienės kandidatūrą į premjerės pareigas.
Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusi I. Ruginienė į ministro pirmininko pareigas buvo pasiūlyta po to, kai liepos pabaigoje buvęs premjeras Gintautas Paluckas atsistatydino.
