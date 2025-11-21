Dėl Rusijos karo veiksmų Ukrainoje – antra Lietuvos protesto nota šią savaitę

„Vien lapkričio 19 dieną rusų raketoms pataikius į daugiabučius namus Ternopilyje žuvo mažiausiai 28 taikūs gyventojai, iš kurių trys – vaikai, sužeista beveik 100 žmonių. Per masinę Rusijos pajėgų ataką šiame ir daugelyje kitų regionų nukentėjo dar daugiau Ukrainos civilių gyventojų, jų būstai ir ypatingos svarbos infrastruktūra“, – teigiama penktadienį išplatintame pranešime.
Anot URM, Rusijos karinių pajėgų apgriauti ar sunaikinti gyvenamieji namai ir energetikos objektai dar kartą liudija, kad būtent civilinė Ukrainos infrastruktūra yra „pagrindiniai nusikalstamų Rusijos atakų taikiniai“.
Notoje taip pat patvirtinama, kad Lietuva nesiliaus reikalauti Rusijos nedelsiant nutraukti agresiją prieš Ukrainą, išvesti bet kokias okupacines pajėgas iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos ir atlyginti visą dėl Rusijos agresijos Ukrainos patirtą žalą.
Šią nota Lietuva įteikė amerikiečių žiniasklaidai skelbiant apie JAV parengtą 28 punktų taikos Ukrainoje planą. Kaip skelbiama, toks susitarimas įpareigotų Ukrainą padaryti teritorinių ir saugumo nuolaidų Rusijai, sušvelnintų sankcijas Maskvai ir atkurtų Didžiojo aštuoneto (G-8) formatą vėl įtraukiant Rusiją.
Baltieji rūmai neigia pranešimus, esą šis planas sudarytas kartu su Maskva, ir priduria, kad JAV pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) bei valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) maždaug mėnesį „tyliai“ bendradarbiavo tiek su Ukraina, tiek su Rusija.
Tuo metu ES lyderiai sako nebuvę supažindinti su šiuo planu.
Kaip skelbė BNS, Lietuva nuo plataus masto invazijos į Ukrainą įteikė ne vieną notą Rusijai. Tą dažniau daryti pradėta pastaraisiais mėnesiais.