Rusai atnaujino laivybą Mariupolyje – pristato amuniciją, išveža anglis ir grūdus

2026-01-12 12:36
Viljama Sudikienė (ELTA)

Užpuolikai iš Rusijos laikinai okupuotame Mariupolyje atnaujino jūrų laivybą, „Telegram“ kanale pranešė Okupacijos tyrimų centro vadovas Petro Andriuščenka ir pridėjo į Mariupolio uostą su šaudmenimis įplaukusio laivo nuotraukas. 

Rusai atnaujino laivybą Mariupolyje – pristato amuniciją, išveža anglis ir grūdus / Scanpix nuotr.

„Rusai atnaujino laivybą. Šiuo metu Mariupolio uoste kraunami trys laivai. Visi jie įplaukė šeštadienį ir sekmadienį“, – sakė P. Andriuščenka.

Pasak jo, į du laivus kraunamos medžio anglys, trečiasis vėl paslėptas po elevatoriumi. Į jį kraunami grūdai.

Pasak P. Andriuščenkos, sekmadienį atplaukęs laivas, kurio nuotraukas jis paskelbė, atvežė amuniciją, kurią rusai per naktį pervežė geležinkeliu ir keliais.

Per Mariupolį rusai išveža į Rostovą prie Dono Zaporižios srityje pavogtus Ukrainos grūdus.

