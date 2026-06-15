Demokratams – Energetikos, Sveikatos ir Žemės ūkio ministerijos

Apie tai pirmadienį patvirtino abiejų partijų pirmininkai Mindaugas Sinkevičius ir Virginijus Sinkevičius.
„Patvirtinu, kad demokratai bus atsakingi už Sveikatos apsaugos, Žemės ūkio ir Energetikos ministerijas“, – BNS sakė V. Sinkevičius.
M. Sinkevičius tą patį patvirtino nacionaliniam transliuotojui LRT. Abu politikai kol kas neatskleidė galimų kandidatų į minėtų ministerijų vadovus.
„Kol pavardės nebus suderintos su prezidentu, tai nė vienos pavardės negaliu pasakyti“, – sakė demokratų vedlys ir pabrėžė pats neketinantis vadovauti nė vienai ministerijai.
Žemės ūkio ministerijoje darbą šiuo metu baigia „aušriečių“ deleguotas ministras Andrius Palionis. Energetikos ir sveikatos apsaugos ministrus Žygimantą Vaičiūną ir Mariją Jakubauskienę delegavo socialdemokratai.
Anot M. Sinkevičiaus, koalicinės sutarties projektas yra išbaigtas ir bus pristatytas antradienį vyksiančio socialdemokratų tarybos posėdžio metu. Tą pačią dieną politikas žada pranešti, ar imsis vadovauti Vyriausybei.
Pasak M. Sinkevičiaus, derybose dėl koalicijos socdemai iš pradžių siūlė demokratams perimti dviejų ministerijų kontrolę, pastarieji norėjo keturių, tad kaip kompromisas buvo sutarta dėl trijų.
„Sutarėme dėl trijų ir kilo natūralus klausimas, tai kurios svarbios mums, kurios svarbios jiems, ką jie gali pasiūlyti kaip profesionalius, išmanančius sritį atstovus į savo norimas ministerijas“, – LRT teigė socdemų lyderis.
Jis pabrėžė neatmetantis, kad galėtų vykti ir daugiau pokyčių socdemams priklausančių ministerijų vadovybėse, tačiau sprendimų partija dar nėra priėmusi.
„Kol kas yra pasvarstymai, nes vėlgi konsultacijos vyks ir su Ekscelencija prezidentu. Vertinsime turbūt, kaip sekėsi ministrams, ar galime sustiprinti komandas“, – nurodė M. Sinkevičius.
Tuo metu demokratų vedlys akcentavo norintis, kad ministerijų, kurios atiteko jiems, politinėse komandose nebūtų viceministrų iš kitų partijų.
„Nepritariu apskritai tiems mainams viceministrų. Manau, kad ministrai turi ateiti ir dirbti su savo komandomis, o ne turėti pasimainiusių viceministrų, po to ten kyla konfliktų. Matėme, kas buvo tarp „valstiečių“ ir „Nemuno aušros“, tai aš manau, kad vis dėlto toms ministerijoms, toms partijoms, kurioms yra patikėtos tos ministerijos, jos ir formuos savo komandas“, – aiškino V. Sinkevičius.
BNS rašė, kad socialdemokratai anksčiau birželį nutarė išmesti iš valdančiosios daugumos „Nemuno aušrą“ ir vietoje jos pakviesti Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
Derybas dėl naujos koalicijos tikimasi pabaigti per šią savaitę. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir „valstiečių“ turėtų 75 atstovus Seime.
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