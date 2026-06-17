Demokratų valdyba pritarė naujos koalicijos sutarčiai

„-Valdyba vienbalsiai pritarė, kad rytoj Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ įgaliotas frakcijos seniūnas pasirašys koalicijos sutartį“, – po demokratų valdybos posėdžio BNS sakė laikinasis demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius.
„Valstiečių“ ir socialdemokratų tarybos koalicinei sutarčiai pritarė antradienį.
BNS rašė, kad socialdemokratai birželio pradžioje nutarė nutraukti koalicijos sutartį su „Nemuno aušra“ ir vietoje jos į daugumą pakviesti Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir „valstiečių“ Seime turėtų 75 atstovus.
Demokratai valdančiojoje koalicijoje, kurią dar sudarė Socialdemokratų partija ir „Nemuno aušra“, dirbo nuo 2024 metų lapkričio iki 2025 metų rugpjūčio.
Tuomet atsistatydinus socialdemokratų premjerui Gintautui Paluckui performuota ir valdančioji dauguma. Tada socialdemokratai į ją vietoj demokratų pakvietė Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakciją.
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