Derybos dėl koalicijos tęsis – socdemai, „valstiečiai“, „aušriečiai“ ketina pasitarti su partiečiais

2025-08-20 21:01
Augustas Stankevičius (BNS)

 Socialdemokratai, „valstiečiai“ ir „aušriečiai“ trečiadienį sutarė tęsti derybas dėl koalicijos, tačiau dėl pozicijų pradžioje nutarė pasikonsultuoti politinių organizacijų viduje.

Derybos dėl koalicijos tęsis – socdemai, „valstiečiai“, „aušriečiai“ ketina pasitarti su partiečiais / R. Riabovo / BNS nuotr.

Lietuvos socialdemokratų partija pozicijas derins prezidiume, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – taryboje, o „Nemuno aušra“ valdyboje.

„Pasiekėm turbūt tokį tašką, kur nei viena, nei kita pusė jau be savo partijų valdymo organų sprendimo jau priimti nebegalim. (...) Mes rytoj penktą valandą šaukiam savo partijos tarybą ir pristatysim, ką mums čia pavyko sutart“, – po susitikimo žurnalistams sakė „valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga.

„Klausim, ar to užtenka, kad mes galėtumėm jau sėsti prie koalicinės sutarties rašymo ir dalyvaut koalicijos formavime“, – pridūrė jis.

A. Veryga nedetalizavo, dėl ko pavyko sutarti. Į derybas su socdemais „valstiečiai“ buvo atsinešę 41 pageidavimų punktą.

„ Mes išlikom prie savo pozicijų kietai dėl akcizų didinimo. Čia kalbu apie tabaką, alkoholį, elektronines cigaretes. Kur gal sutarėm, tai dėl degalų akcizų, panašiai mes matom situaciją“, – sakė politikas.

„Aš visų neišvardinsiu tikrai punktų, bet yra kur sutarėm, yra kur reikia atsiklaust, paskaičiuot, yra kur nesutarėm“, – kalbėjo jis.

 

