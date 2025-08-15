Diplomatinės katės: karaliauja ministerijoje, savivaldybėje, susitinka ir su pasaulio lyderiais

Atiduoti nebenorėjo
Kai Užsienio reikalų ministerija (URM) socialiniuose tinkluose paskelbė turinti naują darbuotoją – internautai iškart pamilo šį juodą murkiantį kamuolėlį. Jį meiliai ir juokais praminė katašė. Diplokatu. Tačiau URM „Kauno dienai“ pasakoja, kaip šis katinėlis atsirado ministerijoje ir kokios procedūros buvo atliktos renkant jam neeilinį vardą.
URM Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento patarėja Emilija Kilinskaitė sako, kad juodas kačiukas į ministeriją užklydo pernai liepos viduryje.
„URM kieme buvo pastebėtas mažas pasiklydęs kačiukas, garsiai skelbdamas apie savo atsiradimą. Bendromis kolegų pastangomis mažasis buvo pagautas, pamaitintas, nuvežtas pas veterinarą“, – savo pirmą pažintį su priklydusiu kačiuku prisimena E. Kilinskaitė.
Tuo metu kačiukui buvo vos vienas mėnuo, tačiau tik pakliuvęs į ministeriją mažylis jau demonstravo savo ryžtingą charakterį, buvo labai energingas. Nuo pirmųjų minučių ministerijos darbuotojai suprato: išsiskirti su pūkuotu bičiuliu – tiesiog neįmanoma. Imta iškart galvoti, kaip jį saugiai įkurdinti ministerijoje.
„Su kolegomis sutarėme neatiduoti kačiuko į nepažįstamas rankas ir katinėlis rado prieglobstį pas strateginės komunikacijos komandos darbuotojus“, – apie tai, kaip greitai gavo vaidmenį ministerijoje netikėtas priklydėlis, pasakoja E. Kilinskaitė.
Vardo rinkimo ceremonija
Namuose laikomam augintiniui vardą paprastai renka visi šeimos nariai. Į naujojo kolegos vardo rinkimą rimtai pažiūrėjo ir URM darbuotojai.
„Katino vardas buvo aptarinėjamas vidinėje darbuotojų grupėje. Įvairius kolegų pasiūlymus skaitėme mažyliui ir stebėjome, į kurį vardą jis reaguoja“, – tvirtina pašnekovė.
Ilgai laukti nereikėjo – juodas it angliukas katinėlis greitai pradėjo reaguoti į Rango vardą.
„Galbūt skambus Rango vardo tarimas labiausiai atkreipė kačiuko dėmesį, todėl taip ir liko. Vardas reikšmingas ir mūsų ministerijai – visi gavome štai tokį diplomatinį rangą. Rangas šiuo metu turi katašė rangą. Kol katinėlis pats buvo pelės dydžio, svarstėme apie vyriausiojo peliautojo rangą (pagal Jungtinės Karalystės premjero rezidencijoje Dauningo Stryte 10 daug metų gyvenantį Larį), tačiau pelių ministerijoje nėra, o darbai nelaukia – priskyrėme dirbti prie diplomatinio korpuso“, – su šypsena vardo rinkimo peripetijomis dalijasi URM specialistė.
Mėgsta ieškoti nuotykių
Pasiteiravus, ar Rangui ministerijoje atviros visos durys, E. Kilinskaitė tvirtina, kad jis laisvai pasivaikšto po ministeriją, tačiau dažniausiai laiką leidžia Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento kabinetuose. Tiesa, kartais ieškodamas nuotykių sprunka tiesiai link ministro kabineto ar pas kitus kolegas.
Rangas ministerijoje turi ir patogumų: gultą, draskyklę, tačiau miegoti renkasi ten, kur daugiausia kompanijos. Jis – itin dėmesį mėgstantis augintinis.
„Rangas ministerijoje turi visus patogumus, tačiau renkasi miegoti visur: ant kėdžių, palangių, stalų, kompiuterio klaviatūrų. Geriausia jam ten, kur gali sulaukti dėmesio iš kolegų“, – priduria Emilija.
Dalyvauja dvišaliuose susitikimuose
Rangas šiuo metu dirba jau prie antrojo ministro – Kęstučio Budrio, o savo tarnybą ministerijoje pradėjo pareigas einant ministrui Gabrieliui Landsbergiui.
Su ministrais Rango santykiai puikūs, artimai bendradarbiauja komunikacinėse kampanijose. Rangas palaiko gerus nuotolinius santykius su kitomis partnerių užsienio reikalų ministerijomis ir užsienio atstovybėmis Vilniuje – yra susitikęs su Ukrainos, Vokietijos, Prancūzijos atstovais. Pasak E. Kilinskaitės, Katašė dalyvauja ir darbinio lygio susitikimuose, kai į juos būna pakviestas.
Be to, Rangas yra aktyvus komunikatorius internete. Jis su ministru K. Budriu įsiamžino instagramo vaizdo įraše apie naujai prisiekusius diplomatus. Rangas klusniai tupėjo ant ministro rankų, kol K. Budrys pristatė naują konkursą į diplomatinę tarnybą. Instagrame jį galima rasti paskyroje @thediplomatcatrango. Rangas turi savo paskyrą ir X platformoje.
Padeda nukentėjusiems
Tai, kad Rango, regis, gimė dirbti ministerijoje, atsakingoje už užsienio reikalus, akivaizdu visiems jo kolegoms. Rangas ne tik ištikimas kolega, bet ir padeda tvirtinti užsienio ryšius, ištiesia pagalbos leteną tiems, kam labiausiai reikia.
E. Kilinskaitė pasakoja, kad Rangas yra Ukrainos gyvūnų draugas ir kartu su viešąja įstaiga „Memorabilis“ vykdo paramos akciją „Pagalba Chersono gyvūnams“. Už tai yra gavęs raižytą gilzę ir grūdų iš Chersono regiono.
„Praėjusiais metais Rangas buvo išrinktas Metų komunikatoriumi ir laimėjo Magdalenos Avietėnaitės prizą“, – pasidžiaugia Emilija.
Tačiau, kaip ir pridera jaunam, energingam ir smalsiam katinui, Rangas iškrečia ir eibių.
„Darbo vietoje Rangas dažniausiai būna pavyzdingas jaunas diplomatas, mielai pozuoja kameroms, dalyvauja interviu. Tiesa, yra išėjęs iš poros interviu anksčiau laiko, atsisakęs išeiti iš ministro kabineto ir slėpęsis po sofa, kartais ryte nusprendžia, kad dirbs iš namų“, – kolegos Rango darbo užkulisiais ministerijoje dalijasi URM Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento patarėja E. Kilinskaitė.
Mero noras išsipildė
Vilniaus rajono savivaldybėje – dvivaldystė, tiksliau, dvimerystė. Neseniai čia apsigyveno jaunas katinėlis Meras. Jis lygiai taip pat, kaip ir Rangas į ministeriją, priklydo liepos viduryje.
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius „Kauno dienai“ sako, kad juodos su balta spalvų katinėlis savivaldybėje pasirodė liepą, tačiau iki tol jo istorija nebuvo linksma.
„Mažylis buvo rastas Šatrininkuose po nelaimingo įvykio – jį partrenkė automobilis. Laimei, vienos neabejingos merginos dėka jo likimas pasisuko laiminga linkme. Po kurio laiko šis keturkojis kolega jau šeimininkavo mero sekretoriate, tapo tikru džiaugsmu visiems darbuotojams“, – laimingai pasibaigusia istorija dalijasi V. Vansavičius.
Jo teigimu, Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius jau seniai turėjo mintį, kad savivaldybėje galėtų būti augintinis. Meras norėjo priglausti kokį nors beglobį gyvūną, kuriam reikalinga pagalba.
„Atsitiko taip, kad mūsų norai buvo išgirsti“, – priduria administracijos direktorius.
Vardą išrinko spontaniškai
Jaunam katinėliui priklydus į savivaldybę, vienas pirmųjų darbų, kurio ėmėsi komanda, – sugalvoti, kaip jį vadinti.
„Katinėlis buvo pavadintas Mero vardu, o jį sugalvojo mūsų Aplinkosaugos skyriaus darbuotojai. Kai prieglaudos atstovai tvarkė dokumentus, jiems reikėjo sugalvoti vardą, ir štai spontaniškai gimė tokia idėja“, – sako V. Vansavičius.
Kokio amžiaus yra Meras – nežinoma. Tačiau pašnekovas spėja, kad jam yra maždaug trys mėnesiai.
Savaitgaliai – su kolegomis
Kol Meras dar visai jaunas ir nėra gerai ištyrinėjęs visų Vilniaus rajono savivaldybės koridorių ir kabinetų, šiuo metu jo gyvenamoji vieta apribota keliais kabinetais, sujungtais bendru koridoriumi.
„Tai jo saugi teritorija, kadangi laisvai judėti po visą savivaldybės pastatą jam būtų per daug pavojinga. Tačiau tikimės, kad ateityje, kai paaugs, Meras galės nevaržomai keliauti ir po kitas savivaldybės patalpas“, – viliasi V. Vansavičius.
Anot savivaldybės administracijos direktoriaus, tuo, kad pūkuotasis Meras visada jaustųsi mylimas ir saugus, juo rūpinasi visa savivaldybės komanda.
Darbo metu Meras įsitaiso savo jaukiame gulte administracijos direktoriaus kabinete, kartais keliauja pas kitus kolegas. Po darbo dažniausiai vyksta namo su administracijos direktoriumi, o kartais savaitgaliui ar pavienėms naktims jį savo namuose mielai priglaudžia ir kiti savivaldybės darbuotojai.
„Visi labai nuoširdžiai rūpinasi, kaip dar labiau pagerinti Mero darbo vietos sąlygas“, – savo nauju darbuotoju rūpinasi ir pats V. Vansavičius.
Vardas įpareigoja
Pasiteiravus, kokių išdaigų Meras spėjo prikrėsti savivaldybėje, administracijos direktorius sako, kad, kaip ir bet kuriam mažam kačiukui, Merui patinka tyrinėti.
„Dažniausiai mėgsta įlipti į gėlių vazonus arba pasislėpti už baldų, bet didesnių išdaigų nepasitaikė. Atrodo, Meras supranta, kad jo vardas įpareigoja ir suteikia tam tikrą atsakomybę. Kaip juokauja Vilniaus rajono meras R. Duchnevičius, jo pūkuotasis pavaduotojas pasirengęs bet kada perimti postą jam nesant ir prižiūrėti tvarką“, – juokiasi administracijos direktorius V. Vansavičius.
Pokalbį jis baigia pasakodamas, kad kol R. Duchevičius šią vasarą atostogavo, Meras šeimininkavo ant jo darbo stalo.
Dirba su šeštu premjeru
Kaip jau užsiminė URM, Jungtinėje Karalystėje, garsiajame Dauningo Stryte 10, kur įsikūrusi ministro pirmininko rezidencija, nuo 2011 m. šeimininkauja katinas Laris, kurį priglaudė rezidencijos darbuotojai. Lariui tuo metu buvo maždaug ketveri metai.
Iš pradžių manyta, kad Laris bus tuomečio ministro pirmininko Davido Camerono vaikų keturkoju. Ministrai pirmininkai keitėsi, o Laris – liko. Rezidencijos darbuotojai pastebėjo ypatingą Lario talentą – jis puikiai gaudė peles.
Dauningo Stryto interneto svetainėje Lario pareigos apibūdinamos kaip „svečių pasitikimas namuose, saugumo priemonių tikrinimas ir antikvarinių baldų tinkamumo miegui tikrinimas“.
D. Cameronas per savo paskutinę premjero klausimų valandą 2016 m. paaiškino, kad Laris yra valstybės tarnautojas, o ne jo asmeninė nuosavybė, todėl jis liks Dauningo rezidencijoje.
Laris vėliau kompaniją palaikė pareigas ėjusiai Theresai May, Borisui Johnsonui, Lisai Truss, Rishi Sunakui, o dabar pataria premjerui Keirui Starmeriui.
Pasiuntė svarbią žinutę
Laris ne kartą buvo susitikęs ir su pasaulio lyderiais. Jis mėgavosi buvusio Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento Barako Obamos draugija, yra susitikęs su Ukrainos prezidentu Volodomyru Zelenskiu, Europos Komisijos pirmininke Ursula von der Leyen.
Sprendimas priglausti Larį turėjo ir svarią socialinę žinutę, kurią greitai perprato britai. Britai pasekė premjero darbuotojų pavyzdžiu ir noriai savo namų duris atvėrė beglobėms katėms.
Šiuo metu Lariui jau aštuoniolika metų. Britai itin susirūpinę šio neeilinio katino sveikata. Buvo garsiai diskutuota, kad galbūt jis jau iškeliavo į amžinuosius medžioklių plotus, tačiau Dauningo Stryto personalas ramino, kad katinas jaučiasi kuo puikiausiai.
