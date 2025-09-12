Dovilė Šakalienė: operacija NATO rytiniame flange leis išbandyti eksperimentinius pajėgumus

Jau dislokuoti pajėgumai bus labiau suintegruoti ir sustiprinti papildomais oro ir oro gynybos pajėgumais, taip pat bus prijungti eksperimentinėje fazėje esantys pajėgumai, kurios kuruoja NATO Transformacijos vadavietė“, – savo „Facebook“ paskyroje penktadienį pranešė D. Šakalienė.
Jos teigimu, eksperimentavimo dalis vykdant misiją „Eastern Sentry“ (liet. „Rytų sargyba“) yra „labai svarbi“, nes daugelis Aljanso sąjungininkų dabar ieško sprendimų naujai grėsmei ir plėtoja naujo tipo ginkluotę.
„Eastern Sentry“ suteiks formalų formatą testuoti platformas ne savo poligonuose ar uždaruose koviniuose centruose, o realiomis grėsmės sąlygomis, realioje vietovėje su realiais taikiniais“, – nurodė D. Šakalienė.
Ministrė pažymėjo, kad konkretūs operacijos parametrai paaiškės pradėjus formuoti pajėgumus su sąjungininkais.
D. Šakalienė sveikino greitą NATO pajėgų Europoje vado Alexuso Grynkewichiaus (Aleksuso Grinkevičiaus) reakciją ministrei prieš savaitę išsakius prašymą dėl „Baltic Sentry“ tipo operacijos Aljanso rytinio flango oro gynybos sustiprinimui.
„Vakar aptarėme tai Vilniuje. Žinau, kad tą pačią iniciatyvą išsakė Lenkija Briuselyje. Šiandien išėjo bendra Baltijos gynybos ministrų pozicija. Ir turime rezultatą“, – sakė D. Šakalienė.
Kaip rašė BNS, NATO generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė) bendroje spaudos konferencijoje su A. Grynkewichiumi penktadienį pranešė, kad Aljansas sustiprins savo Rytų flango gynybą.
Pasak M. Ruttes, ši karinė veikla bus pradėta artimiausiomis dienomis ir joje dalyvaus įvairūs sąjungininkai, įskaitant Daniją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę ir Vokietiją.
Aljanso generalinis sekretorius nurodė, kad stiprinimas apims tiek tradicinius karinius pajėgumus, tiek konkrečiai su dronų naudojimu susijusioms problemoms spręsti skirtus elementus.
NATO skubesnių veiksmų dėl oro gynybos ėmėsi po to, kai šią savaitę Lenkijos oro erdvę pažeidė 19 dronų ir trys bepiločiai orlaiviai buvo numušti.
Per daugiau nei trejus metus trunkančią Rusijos invaziją į Ukrainą rusų dronai ir raketos kelis kartus buvo kirtę Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Rumunijos oro erdvę.
Naujausi komentarai