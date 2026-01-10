JAV siekiant perimti Grenlandijos kontrolę, NATO vadovas su Marco Rubio aptarė Arkties saugumą

D. Trumpas yra ne kartą pareiškęs, jog nori, kad JAV kontroliuotų naudingųjų iškasenų turtingą autonominę NATO narės Danijos teritoriją. Jis taip pat neatmetė karinės jėgos panaudojimo, siekiant įgyti strategiškai svarbią Arkties salą, kurioje gyvena 57 tūkst. žmonių.
JAV prezidentas tvirtina, kad šios salos kontrolė yra labai svarbi JAV nacionaliniam saugumui, atsižvelgiant į didėjančią Rusijos ir Kinijos grėsmę Arktyje.
Tuo metu NATO siekia nukreipti Vašingtono dėmesį nuo Grenlandijos, pabrėždama priemones, kurių imasi siekdama stiprinti saugumą regione.
NATO atstovė spaudai pranešė, kad M. Rutte su M. Rubio kalbėjosi „apie Arkties svarbą mūsų bendram saugumui ir apie tai, kaip NATO stengiasi stiprinti mūsų pajėgumus Šiaurės regione“.
Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen (Metė Frederiksen) yra įspėjusi, kad ginkluotas JAV puolimas siekiant perimti Grenlandiją galėtų reikšti prieš daugiau nei septynis dešimtmečius sukurto Vakarų karinio aljanso pabaigą.
Tačiau NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas, JAV generolas Alexusas Grynkewichas (Aleksusas Grinkevičas) penktadienį pareiškė, kad karinis aljansas toli gražu nepatiria krizės, D. Trumpui pažėrus grasinimų perimti Grenlandijos kontrolę.
Naujausi komentarai